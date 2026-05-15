El tiempo en Zamora este fin de semana: la Aemet ya atisba los 30 grados en el horizonte
Se acabaron las lluvias después de una primera quincena de mayo pasada por agua
El tiempo en Zamora deja atrás la inestabilidad y da paso a un fin de semana claramente más tranquilo y agradable. Tras una primera quincena de mayo marcada por la lluvia, el cielo ya está listo para recibir a Lorenzo y a una subida de temperaturas que la Agencia Estatal de Meteorología ya tiene más que clara: hasta los 30 grados a partir de la semana que viene.
Vamos día a día. El sábado se presenta estable y soleado, con temperaturas suaves que rondarán los 18-19 grados y sin riesgo de precipitaciones, convirtiéndose en una jornada ideal para planes al aire libre. El domingo seguirá la misma línea, con intervalos de nubes y claros, ambiente agradable y temperaturas que alcanzarán los 20 grados.
De cara a la próxima semana, la estabilidad será la protagonista con un antes y un después marcado por el sol, el crecimiento térmico y la ausencia total de lluvias, que desaparecen del mapa meteorológico después de un arranque de mes pasado por agua.
El lunes y martes mantendrán cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, con máximas que irán superando los 22 y 23 grados. A partir de ahí, el calor irá ganando terreno, con un miércoles y jueves claramente más cálidos, alcanzando incluso los 28 y hasta 30 grados o más al final del periodo.
- Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana
- Parece un campo de golf, pero es la nueva zona verde en pleno casco urbano de Zamora que se inaugura en semanas
- Detenida una mujer por conducir sin carnet haciendo zigzag a la entrada de Zamora
- Ya es oficial: Pablo Novo será el candidato de IU a la Alcaldía de Zamora
- Una grúa vuelca en Villagodio durante los trabajos en el puente y obliga a cortar el tráfico
- ¿Qué va a ser de Guarido? El actual alcalde de Zamora desvela el misterio
- Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: 'Estamos desangelados
- El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora