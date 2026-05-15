El tiempo en Zamora este fin de semana: la Aemet ya atisba los 30 grados en el horizonte

El tiempo en Zamora deja atrás la inestabilidad y da paso a un fin de semana claramente más tranquilo y agradable. Tras una primera quincena de mayo marcada por la lluvia, el cielo ya está listo para recibir a Lorenzo y a una subida de temperaturas que la Agencia Estatal de Meteorología ya tiene más que clara: hasta los 30 grados a partir de la semana que viene.

Vamos día a día. El sábado se presenta estable y soleado, con temperaturas suaves que rondarán los 18-19 grados y sin riesgo de precipitaciones, convirtiéndose en una jornada ideal para planes al aire libre. El domingo seguirá la misma línea, con intervalos de nubes y claros, ambiente agradable y temperaturas que alcanzarán los 20 grados.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

De cara a la próxima semana, la estabilidad será la protagonista con un antes y un después marcado por el sol, el crecimiento térmico y la ausencia total de lluvias, que desaparecen del mapa meteorológico después de un arranque de mes pasado por agua.

El lunes y martes mantendrán cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, con máximas que irán superando los 22 y 23 grados. A partir de ahí, el calor irá ganando terreno, con un miércoles y jueves claramente más cálidos, alcanzando incluso los 28 y hasta 30 grados o más al final del periodo.