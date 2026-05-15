Zamora Variopinta
Una ruta por Zamora que cada vez atrae a más turistas
El Ayuntamiento presenta un nuevo folleto que recorre los murales de la ciudad
El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha presentado este viernes el nuevo material divulgativo editado sobre la ruta de murales del proyecto Zamora Variopinta. Se trata de formato de pequeño librillo de bolsillo de 32 páginas, donde se recoge la ubicación de veinticinco obras de arte urbano que se pueden visitar en distintos puntos de la ciudad.
El folleto incluye un plano con la ubicación de los murales, con código QR para poder acceder al plano digital de Zamora Variopinta en el que se incluyen todas las obras de esta iniciativa, además de un listado con los artistas que han participado en la realización de estos murales.
El responsable municipal detalló que se han impreso 2.500 ejemplares de esta guía, que estarán disponibles en las oficinas de turismo de la ciudad. “Hemos apostado por una renovación integral del diseño, con un formato librillo, más dinámica, visual y manejable, que permite incorporar más imágenes y ofrecer una visión más atractiva de la ruta”, señaló Novo.
Visitas web
Durante la presentación, se destacó que a través del QR se han recibido 400.000 visitas en la web que geolocaliza los murales en el mapa de la ciudad, tanto los promovidos desde el Ayuntamiento como por iniciativa privada, lo que demuestra, a juicio de Novo, “el interés de esta iniciativa y la necesidad de que siga creciendo con nuevos murales urbanos”.
Un dato importante que corrobora que la ruta Zamora Variopinta se ha convertido “en un interesante añadido para el turismo de la ciudad, complementando las grandes rutas vinculadas al románico y al modernismo”, destacó el concejal.
Nuevos proyectos
Además, durante su comparecencia, Novo adelantó nuevos proyectos en los que ya se trabaja, como la intervención que se va a realizar a partir de la próxima semana en la zona de Los Pelambres, siguiendo la estética utilizada en los baños de Valorio.
Igualmente, se va a intervenir en los muros interiores del parque infantil de la plaza de San Sebastián y se preparan otras intervenciones vinculadas con la Semana Santa, en colaboración con distintas cofradías “que han mostrado interés en adherirse a esta iniciativa”, agradeció Novo.
A estos temas se añadirán nuevas propuestas relacionadas con las mascaradas de la provincia y el diseño de un mural para renovar la estética de las instalaciones de Valorio.
Novo confió en que Zamora Variopinta siga creciendo como “proyecto cultural transversal, abierto y dinámico, que transforma espacios urbanos, generando interés turístico y proyectando una imagen moderna, creativa y culturalmente activa de la ciudad”, finalizó.
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