El PSOE de Zamora señala un "proyecto agotado" en la Diputación y exige "higiene democrática"

“El objetivo no es otro que conformar listas en los 248 municipios de la provincia y sus 14 entidades locales menores, mantener la cantidad que presentamos y recuperar el mayor número posible de ellas para alcanzar, por primera vez en la historia democrática, el gobierno de la Diputación Provincial de Zamora”, ha señalado la portavoz del PSOE, Sandra Veleda.

Veleda, ha asegurado este viernes que los socialistas tienen ya “la vista puesta” en las próximas elecciones municipales con un objetivo prioritario. La portavoz ha defendido que Zamora necesita un cambio político en la institución provincial tras más de cuatro décadas de gobiernos vinculados al Partido Popular. Veleda ha afirmado que el PSOE considera “fundamental” lograr un cambio en la Diputación, no solo de gobierno, sino también “de estrategia”. En este sentido, ha sostenido que la institución provincial vive una etapa de “proyecto agotado” bajo el mandato del Partido Popular: “Estamos ante una cuestión de higiene democrática, ante un proyecto agotado del Partido Popular en la Diputación Provincial”, ha declarado. “Es fundamental un cambio de gobierno, pero sobre todo de estrategia en la institución, que genere oportunidades”, ha añadido.

La portavoz ha dirigido buena parte de sus críticas al presidente de la Diputación, Javier Faúndez, al que ha acusado de anteponer los intereses del Partido Popular a los de la provincia. Según Veleda, Faúndez está “centrado en consignas políticas de Génova” y no en los problemas reales de Zamora: “Nos encontramos al señor Faúndez, al presidente de la Diputación Provincial de Zamora, que ya lo dijo claramente en el pleno del pasado viernes: que su prioridad no era otra que acabar con Pedro Sánchez”, ha reprochado. A juicio de Veleda, “ha dejado de lado a la provincia” y “no le importa lo que pasa en Zamora”.

La representante del PSOE ha contrapuesto la implicación de los socialistas en reivindicaciones sociales con la actitud que atribuye al presidente provincial. En este sentido, ha señalado que Faúndez se suma a protestas contra el Gobierno de España, como las relacionadas con el AVE, pero no muestra la misma implicación en asuntos como la sanidad pública, las plataformas contra el biogás o las demandas de los municipios: “El AVE es una reivindicación de todos los zamoranos y todas las zamoranas, incluidos los del Partido Socialista. No es una reivindicación del Partido Popular”, ha subrayado.

Veleda también se ha referido a los planes de empleo Dinamiza, que, según ha explicado, estaban aprobados desde febrero y permitían contrataciones desde el 1 de marzo, pero dependían de una autorización de la Junta de Castilla y León. La portavoz socialista ha criticado que el presidente de la Diputación no reclamara a Alfonso Fernández Mañueco la firma de esa autorización: “No escuchamos en ningún momento al señor Faúndez decirle a Mañueco que firmara la autorización, que nuestros pueblos estaban esperando por esa firma para poder empezar a trabajar, a contratar desempleados y a desbrozar nuestros pueblos”, ha afirmado.

En este contexto, la portavoz socialista ha anunciado que el Grupo Provincial Socialista presentará en el próximo pleno de la Diputación una moción para crear un plan de medios que regule el reparto de fondos públicos destinados a publicidad institucional con criterios objetivos: “Vamos a presentar en el próximo pleno de la Diputación esa moción para aprobar un plan de medios, para que se haga con luz y taquígrafos”, ha avanzado Veleda. La propuesta, según ha explicado, busca que el dinero público se distribuya “con criterios objetivos, en función de las audiencias y del trabajo que se hace”.

La dirigente socialista ha criticado la contratación de campañas publicitarias con lo que ha calificado como “pseudoperiodistas” y “pseudomedios”, al entender que no contribuyen a informar, sino a generar crispación: “Puede ser legal, pero no es ético ni moral contratar campañas de publicidad con pseudoperiodistas que se dedican a crispar en vez de a informar”, ha denunciado. “No todo vale”, ha insistido. Veleda ha cuestionado además la repercusión de algunas campañas contratadas por la Diputación y el Patronato, que, según ha afirmado, han tenido una incidencia “más bien escasa”. En su opinión, "el dinero de los zamoranos tiene que invertirse para que la información pueda llegar a los zamoranos y a las zamoranas”, ha defendido. “La información tiene que ser objetiva y, por tanto, hay que dejar a los profesionales trabajar”, ha añadido.

Por último, Veleda ha reclamado al Partido Popular que ponga “el mismo empeño” en exigir responsabilidades a la Junta de Castilla y León que el que, a su juicio, dedica a confrontar con el Gobierno de España. En concreto, ha pedido que los operativos de extinción de incendios funcionen “al 100% durante todo el año”, sentencia.