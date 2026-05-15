PSOE Zamora: 'Modo electoral ON' para consolidar alcaldías y aspirar a la Diputación

El PSOE de Zamora se declaran ya “en modo electoral ON” de cara a las próximas elecciones municipales con la vista puesta en los principales municipios de la provincia y en un objetivo político de fondo: disputar al Partido Popular el gobierno de la Diputación Provincial de Zamora.

Fran Díaz, secretario de política municipal del PSOE de Castilla y León, ha asegurado que los socialistas afrontan el ciclo municipal “con mucha esperanza y con mucha ilusión” en Zamora, una provincia en la que consideran que existen “muy buenas expectativas electorales”. En este sentido, ha defendido que el PSOE aspira a consolidar su posición en los principales núcleos de población: “Estamos ahora mismo cogobernando en el Ayuntamiento de Zamora y estoy convencido de que podremos gobernar y podremos tener la alcaldía de la ciudad de Zamora a partir del año que viene”, ha afirmado. También ha mostrado su confianza en mantener la Alcaldía de Toro y en recuperar Benavente: “Estoy convencido también de que en la ciudad de Benavente gobernaremos, porque hace falta un cambio y hace falta volver a las buenas políticas progresistas”.

El dirigente socialista ha vinculado estos objetivos municipales con la posibilidad de alcanzar el gobierno de la Diputación Provincial, una institución que, según ha subrayado, “se nos ha resistido históricamente”. Para Díaz, la Diputación “tiene que cambiar” y debe impulsar “políticas distintas” desde una óptica de modernización institucional: “Una Diputación tiene que ayudar sin sesgos partidistas a todos los ayuntamientos de la provincia, gobierne quien gobierne”, ha defendido. A su juicio, la institución provincial debe “entrar en el siglo XXI, modernizarse y adaptarse a la realidad de 2026”.

El PSOE se marca como reto volver a presentar candidatura en todos los municipios de la provincia. Díaz ha recordado que los socialistas vienen de concurrir en 248 municipios y ha insistido en que trabajarán para que todos los vecinos, “vivan donde vivan”, puedan elegir la papeleta socialista.

Durante su intervención, Díaz también ha cargado contra la Junta de Castilla y León, a la que ha acusado de estar “desaparecida en combate” desde las últimas elecciones autonómicas. El dirigente socialista ha criticado la falta de actividad del Ejecutivo autonómico y las negociaciones del PP con Vox para formar gobierno: “Yo no he visto una semana con menor actividad política por parte de la Junta de Castilla y León”, ha afirmado. “El señor Mañueco lleva desaparecido toda la semana”, ha añadido, antes de preguntarse: “¿Dónde están los consejeros? ¿Dónde están las consejeras?”. Díaz ha acusado al Partido Popular de tomarse “con mucha calma” la formación de gobierno, pese a los problemas en servicios públicos, sanidad, educación o despoblación. Según ha dicho, el PP “no quiere gobernar” y “no tiene nada que ofrecer a los castellanos y leoneses”.

El representante socialista también se ha referido a la posibilidad de un nuevo acuerdo PP-Vox en la Comunidad. Preguntado por las posibles líneas rojas de Mañueco, Lobo ha sido tajante: “Para Mañueco no hay líneas rojas”. Y ha añadido: “No hay más línea roja que el sillón de su despacho”. En este sentido, ha advertido de que un pacto entre ambas formaciones tendría consecuencias para la sociedad: “Va a perder la sociedad de Castilla y León, van a perder los derechos civiles, especialmente de las mujeres, y perderán los servicios públicos”.

Otro de los asuntos abordados ha sido la política forestal y la prevención de incendios. Díaz ha recordado que Zamora ha sido una provincia “especialmente castigada” por los incendios forestales y ha reclamado a la Junta que ayude económicamente a los ayuntamientos en planes de contingencia y limpieza de perímetros urbanos: “Pedíamos algo tan sencillo como que la Junta cumpla la ley, el Estatuto de Autonomía y la Ley de Montes, y que ampare a los ayuntamientos”, ha explicado. Según Díaz, la Junta pretende que municipios pequeños asuman cargas que exceden su capacidad. “La Junta de Castilla y León, una vez más, abandona a los ayuntamientos”, ha denunciado.

En relación con la elección de candidatos municipales, Sandra Veleda, portavoz del grupo socialista, ha explicado que el calendario deberá concretarse tras el Comité Federal del PSOE de finales de junio: “En el caso de Zamora, los estatutos exigirían primarias siempre que haya más candidatos”, ha señalado. Sobre Benavente y Toro, ha apuntado que lo previsible es la ratificación en asamblea de sus candidatos.

Veleda ha defendido que estos procesos sirven para reforzar liderazgos internos: “A cualquier candidato le gusta pasar por unas primarias porque eso ratifica el apoyo de sus compañeros”, ha indicado. Respecto al resto de la provincia, ha avanzado que habrá continuidad en muchas alcaldías, aunque también relevos y renovación de perfiles: “Habrá continuidad en bastantes municipios y cambios, como cada cuatro años”, ha explicado.

El PSOE afronta así el próximo ciclo municipal con la ambición de reforzar su presencia territorial, consolidar alcaldías y convertir esos resultados en una alternativa real al Partido Popular en la Diputación de Zamora.