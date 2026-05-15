Psiquiatras europeos firman la Declaración de Zamora para prestar más atención a la salud mental en el medio rural

La Declaración de Zamora se configura como el documento de referencia para el desarrollo de los servicios de salud mental en el medio rural, siguiendo la estela de la experiencia desarrollada en la provincia desde hace tres décadas y las aportaciones en este campo que funcionan también en otros países, como Australia o Estados Unidos.

Así lo anunció el holandés René Keet, presidente de la Red de proveedores de servicios de salud mental con sede en la Comunidad Europea, Eucoms (The European Community based Mental Health Service Providers) en el transcurso del Seminario celebrado en el Campus de Zamora, organizado, entre otros, por las autoridades sanitarias de Castilla y León y de Portugal, con el apoyo de fondos Interreg.

Keet constató que "es verdad que los problemas de salud mental están aumentando por todo el mundo. Especialmente los jóvenes, tienen más y más problemas". La razón, "el mundo se ha puesto más complicado. Y por eso también vemos más problemas de salud mental".

Eso sí, advierte, su abordaje no depende solo de una perspectiva médica o una mejora de los recursos sanitarios. "No es solamente decir, necesito un psiquiatra, un psicólogo y un tratamiento, no es bastante. Necesitamos pensar sobre eso y organizar más el principio de salud pública también. Y con los otros, con todo el ecosistema", es decir, con la implicación de todos los resortes de la sociedad.

Puso como ejemplo el caso de Ucrania, con dos representantes en el Seminario de Zamora. "En Ucrania, en la guerra, estamos reorganizando la salud mental. Y todos los ministerios en Ucrania son parte de esta reforma. Es muy impresionante. No piensan que en la guerra hay otros problemas, sino que este debe abordarse ahora y de una buena manera".

Asistentes al encuentro europeo sobre salud mental. / Victor Garrido / LZA

La buena salud mental "no es solamente de la psiquiatría, sino de todo el sistema. Y por ejemplo, hay la Organización de Desarrollo Económico, OCDE y también ellos dicen que una economía sana necesita una buena salud mental. Entonces no es solamente hacer buenas cosas para la gente, sino también por la economía".

Mundo rural y estrategias de despacho

Una de las mesas redondas, moderada por Fernando Uribe, coordinador de la Estrategia de Salud Mental de Castilla y León , trató sobre el modelo reticular de salud mental de Zamora, que coordina el servicio de Psiquiatría con los centros de salud con el fin de presentar una mejora asistencia a la población. Intervinieron el psiquiatra Juan García Mellado, la médico del Centro de Salud de Puebla de Sanabria María Almaraz y el enfermero Daniel García Sangrador, que expusieron la práctica diaria de este modelo de atención a los pacientes con patología mental en un entorno lejano de la ciudad y las ventajas de todo tipo que supone acercar el profesional al enfermo, en lugar de ser al revés.

García Mellado destacó que "el sistema o el modelo reticular de atención en salud mental se inicia hace casi 30 años. Precisa de un engranaje, de diferentes actores y está dirigido a una población en la zona rural que requiere de una atención más cercana, más personalizada y que facilite en primer lugar la accesibilidad allí donde se encuentran. Pero también por nuestra parte, por los servicios de salud, permite conocer mejor el entorno en el que viven las personas alejadas de las ciudades".

"Eso nos dio pie luego, prosigue el psiquiatra, a poder analizar datos respecto a aspectos diferenciales que tienen que ver con ese modo de vida. Desde un despacho en la ciudad creemos que es más o menos igual y, sin embargo, cuando te acercas a las poblaciones rurales te das cuenta de que hay características diferenciales. Las principales en nuestro área, por una parte, es la dispersión geográfica, por otra es el envejecimiento de la población y otra es la escasez de recursos. Con lo cual tenemos que habilitar modelos innovadores en la asistencia a las personas con enfermedad mental para cubrir esas carencias y poderlas trasladar a dispositivos diferentes con la presencia de los profesionales allí donde nos necesitan y de una manera intensiva y flexible cuando es necesario".

Nace en Zamora "de una inquietud y de una necesidad, como muchas cosas. La necesidad que marcan estas condicionantes y la inquietud de un equipo nuevo que se formó a primeros del siglo XXI en Zamora, en el servicio de Psiquiatría, en el cual decidimos iniciar lo que es la puesta en marcha de un equipo de salud mental itinerante, analizar los datos a seis meses y a partir de ahí ampliar y desarrollar el modelo reticular en el que hay una coordinación entre Atención Especializada y Atención Primaria. Y dentro de atención especializada también una coordinación de los recursos para llegar allí donde estaba la población más alejada".

María Almaraz destaca del modelo que "hablamos sobre todo de paciente a paciente, le ponemos nombre y apellido, le ponemos enfermedad, le ponemos problema y hablamos, oye, ¿qué piensas hacer con esta persona?. Y eso ayuda, ayuda tanto a la curación, al tratamiento y a todo. Y me ayuda a mí luego como profesional".

Campus Viriato Seminario de Psiquiatría / Victor Garrido / LZA

No es que los pacientes de salud mental no vayan al especialista en Psiquiatría, "porque ellos sí que los ven bastante a menudo, pero bueno, su frecuencia de visitas es menor que la que tienen al médico de familia, que somos más accesibles. Y para el paciente que vive en una zona rural tan alejada de lo que es la atención hospitalaria, el que el especialista hospitalario se esté acercando a su entorno, le hace sentirse más cercano, comprendido, se siente como que tiene que hacer menos esfuerzo y le quita muchísimo estrés, mucha ansiedad de tener que desplazarse, de buscar medios, de coger un autobús, de que hoy llueve, de que hiela. Para él es un acompañamiento mucho más cercano y yo creo que ayuda muchísimo a lo que es la recuperación y al tratamiento, ya ahí va la mitad del tratamiento, el que el paciente, el que el equipo de salud mental vaya y se acerque al entorno. Aparte de que es una forma de que ellos conozcan el entorno donde están, que también ayuda a lo que es luego el tratamiento".

Daniel García Sangrador detalló lo que es una visita de trabajo a estos pacientes, con reuniones con los profesionales del centro de salud, visitas al domicilio del paciente para ver sus condiciones reales de vida y un acompañamiento que sirve incluso para rebajar el estigma que este tipo de enfermedades pueden tener en pequeñas localidades. Habló también de la importancia de ver al paciente desde un punto de vista integral, no solo con las patologías de salud mental, sino el resto de enfermedades.

El modelo de Zamora

El modelo de Zamora es conocido en toda Europa, señala René Keet: "Ya conocemos Zamora muy bien. Porque lo que ha pasado aquí es muy importante. Se llama la psiquiatría reticular. Porque Castilla y León es un área muy rural. Y muchos modelos de salud mental son organizados en las ciudades, en un ambiente urbano, y tenemos que entender mejor, porque hay cosas que son mejor en la vida rural. Pero también las distancias son muy grandes".

Constata, no obstante el holandés, que el mundo rural está experimentando cambios. "La vida rural cambia muy rápidamente. Hay la despoblación aquí en muchos pueblos. Llegan gentes de otros continentes. Entonces, si hay un problema de salud mental, es importante que también entiendas la cultura de esos países, porque la gente ya está aquí"

Además el cambio climático "afecta la vida rural. Hay fuegos, inundaciones. Y la gente en las áreas rurales se pone más y más vieja, porque hay menos jóvenes, se van más a las ciudades. Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a organizar la salud mental en estas áreas teniendo en cuenta todos estos cambios".

Hay países que sí han desarrollado modelos de atención rural a personas con enfermedad mental, como Australia y Estados Unidos, donde hay "grupos especializados" en este campo.

René Keet / J.N.

"Aquí todavía no tanto. Entonces, tenemos una ambición de este encuentro, este Seminario de que de aquí salga una declaración sobre salud mental rural. La vamos a llamar la Declaración de Zamora". Keet menciona a figuras como la del psiquiatra Luis Salvador, investigador español que trabaja en Australia y que puede ayudar a incorporar los avances que se han dado ya en ese país.

"Él puede ayudarnos a adaptar, porque no podemos copiar lo que pasa en Australia. Porque aquí hablamos con una distancia de 100 kilómetros a Puebla de Sanabria. En Australia puede ser 500 kilómetros. Entonces, es diferente, pero sí podemos adaptarlo a las circunstancias de Europa".

Juan García Mellado cree que vivir en un pueblo puede ser más saludable desde el punto de vista mental. "Vivir en el medio rural facilita a las personas mayores la posibilidad de hacer cosas que las personas en la ciudad no pueden hacer, como tener un pequeño huerto o un pequeño corral donde ya tienen una actividad diaria que les genera una interacción cognitiva y de desarrollo a nivel mental que es muy productiva".

Otras ventajas son "la vida con pausa, es decir, no ir apretado en el tiempo, que no haya factores de estrés que en la zona urbana existen e incluso barreras para acceder a sitios cercanos, pues en los pueblos más o menos la gente dispone de un modelo de colaboración de ayuda entre los vecinos que se conocen de siempre y están acostumbrados a vivir en ese sistema de apoyos".

La Red Europea Eucoms celebra el Seminario en Zamora con grupos en toda Europa, como Noruega, Irlanda o Ucrania. En la cita de Zamora ha tenido mucho protagonismo Portugal.

René Keet explica que los seis principios de la salud mental comunitaria son los derechos humanos, la salud pública, la efectividad, recuperación, el trabajo en red favoreciendo un ecosistema social saludable y la experiencia de las personas que han pasado por un problema de salud mental para ayudar a otras en su misma situación.