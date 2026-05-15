Palmeras en Zamora: ¿Son solo para climas tropicales? Mitos falsos sobre estas plantas
No, estas plantas no son exclusivas de ambientes con playa y calor: la especie molinera es capaz de soportar temperaturas bajo cero
A pesar de que sea una idea muy extendida... no, las palmeras no son exclusivas de climas tropicales. Te lo contamos porque el traslado de dos palmeras con más de medio siglo de historia del patio de la Guardia Civil de Fray Toribio de Motolinia a una rotonda de Trascastillo ha llevado a muchos zamoranos a pensar que "esto parece Miami" y que "esta ciudad no tiene clima para esto".
Lo cierto es que estas plantas han crecido lustrosas desde los años 70 en Zamora ciudad, lo que descarta la tesis de que el clima zamorano no es para este tipo de vegetación. Y es que hay palmeras... y palmeras. Existen miles de especies distintas y muchas de ellas están adaptadas a condiciones muy diferentes, incluyendo climas más fríos como el zamorano.
La palmera molinera
Algunas palmeras, como la conocida como molineras, pueden soportar temperaturas bajo cero e incluso heladas, por lo que no es raro encontrarlas en zonas del interior de España como es el caso de las que lucen ahora en la rotonda de Trascastillo. De hecho, llevan décadas formando parte de jardines y espacios urbanos en ciudades con inviernos duros.
Por tanto, aunque muchas palmeras sí necesitan calor y humedad, no todas dependen de un clima tropical. Algunas están perfectamente preparadas para sobrevivir en entornos más fríos, siempre que se elijan las especies adecuadas.
Otro error común es pensar que son plantas “foráneas”. Sin embargo, las palmeras llevan décadas formando parte de jardines y espacios urbanos en muchas regiones. No son una novedad, sino un elemento que ya se ha integrado en el paisaje.
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