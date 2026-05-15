Esto es lo que opinan los zamoranos sobre las nuevas palmeras en una rotonda de la ciudad: "Va a parecer Miami"

De Canarias a Zamora con parada en el cuartel de la Guardia Civil de la capital y destino final en una rotonda. Dos palmeras con más de medio siglo de historia cambian de escenario tras décadas creciendo en el patio de la Guardia Civil de Fray Toribio de Motolinia. Lo que empezó como una solución a un problema de espacio se ha convertido en una curiosa reubicación que no ha pasado desapercibida para los zamoranos.

El Ayuntamiento de Zamora ha recibido una donación de la Guardia Civil de Zamora consistente en estas dos palmeras de gran porte que durante décadas han formado parte del patio del cuartel. Los ejemplares presentaban en la actualidad problemas de espacio para el desarrollo de sus raíces, lo que suponía un riesgo tanto para su estabilidad como para las propias instalaciones. Ante esta situación, el cuerpo propuso su retirada y reubicación, una iniciativa que ha sido aceptada por el Consistorio. Desde el área de Obras se ha procedido al trasplante con el objetivo de garantizar la conservación de estos árboles históricos, que superan ya los 50 años de vida.

Le hemos preguntado a los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA qué les parece la nueva estampa de palmeras integradas en el ajardinamiento ya existente de la rotonda y esto es lo que han contestado:

ENCUESTA: ¿QUÉ TE PARECE LA COLOCACIÓN DE PALMERAS EN UNA ROTONDA DE ZAMORA? "Es que hay muchísimos tipos de palmeras. No entiendo por qué se asocian solo con climas tropicales" "Las palmeras de este tipo son conocidas como palmeras molineras y no son ajenas a nuestra cultura" "Está bien, es algo nuevo en una rotonda, ojalá en más rotondas pusieran algo diferente" "Las palmeras en Zamora no crecerán porque no es tierra de esa planta" "Quedan muy chulas, además son fáciles de mantener. Un acierto" "Quedan igual de bien que los cardos de las rotondas" "Nunca estamos contentos con nada" "El origen de la planta es irrelevante en este caso" "Fenomenal, han quedado muy bien" "Mejor manzanos, cerezos o perales" "Con la biodiversidad que hay en otras rotondas, ya solo nos faltan los monos" "Harían bien en poner árboles para sombra en otras zonas" "Quedan muy chulas, a ver si no se secan o las tira el viento" "Queda bien bonito" "Un clima perfecto para palmeras, el de Zamora. Va a parecer Miami" "Si las arreglan y no las dejan como una selva como por ejemplo en Tres Cruces, todo queda bien" "Se secarán porque Zamora no es sitio de palmeras" "El caso es criticar por todo" "Buena idea, es algo que a Zamora le queda bien" "Perfecto, aunque me gustaría más alguna escultura" "Zamora tiene carencia de arbolado, pero luego hay que cuidarlo" "Se iban a perder, pero ahí se salvarán" "No pegan nada aquí en Zamora unas palmeras" "Perfecto como todo lo que hace este alcalde"

Ahora, estas veteranas palmeras se abren paso en la ciudad con nuevas vistas y protagonismo propio. Queda descartado que el clima zamorano no les sienta bien, ya que han crecido bien lustrosas en el patio del cuartel. Lo que está claro es que, a partir de ahora, más de uno levantará la vista en la rotonda para observarlas.