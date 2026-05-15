La mejor respuesta a “¿Qué es un rey para ti?”, en Zamora

Luis Hernández, que cursa 2º de la ESO en el colegio Sagrado Corazón de Jesús-Amor de Dios de Zamora, ha sido seleccionado para representar a Castilla y León ante Felipe VI en la audiencia privada que el monarca ofrecerá próximamente a los ganadores de la 45ª edición del concurso “¿Qué es un Rey para ti?”, promovido por la Fundación Institucional Española (FIES) y la Fundación Orange.

El trabajo galardonado es una manualidad cuidadosamente elaborada en la que se representa al país y a los españoles unidos en un gran círculo que rodea la península y sus archipiélagos, simbolizando la unión en la diversidad.

El joven zamorano incorpora, además, símbolos y monumentos de cada territorio, realizados con impresora 3D, reflejando tanto la diversidad cultural como social de España. Además, el ganador resalta la importante labor que realiza el rey, no solo como símbolo de unión y representante de la nación, "sino también como apoyo a los ciudadanos en momentos difíciles, como las inundaciones o incendios que han afectado recientemente a diferentes territorios".

Entrega de premios

El director general de Innovación y Formación del Profesorado, Luis Domingo González, ha participado este viernes en la entrega de premios donde ha recordado a los escolares allí presentes que viven en un tiempo lleno de posibilidades y de muchos retos. “La tecnología os ofrece herramientas extraordinarias, pero también es muy importante saber pensar, saber elegir y saber expresarse con autenticidad. Castilla y León puede decir con orgullo que tiene la mejor educación de España y ese liderazgo no se sostiene solo en los resultados, sino también en algo que hoy vemos aquí: alumnos con talento, docentes comprometidos y centros capaces de educar no solo en conocimientos, sino también en creatividad, reflexión y valores”, destacó.

Finalmente, González felicitó al alumno ganador y a todos los participantes, por los excelentes trabajos presentados.

Amplia participación

En esta ocasión, se han presentado al certamen 1.315 escolares de 3º a 6º de Primaria, de 1º y 2º de ESO y de Educación Especial de hasta 18 años, procedentes de 111 centros de Castilla y León.

En el acto, celebrado en Valladolid, se han expuesto las 41 obras finalistas de 28 centros de la Comunidad.