Jaime Mayor Oreja, ex ministro de Interior: “Si Europa no es capaz de rearmarse moralmente, continuará en la senda de la irrelevancia en la que está hoy”

Regresa al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar su nuevo libro, titulado “Una verdad incómoda. Testimonio de una época contra el silencio y la mentira”, donde aborda sus años al frente del Ministerio de Interior y lo que ha supuesto para España un gobierno, el de Sánchez, al que califica de “frente popular” por sus pactos con Bildu y Esquerra Republicana.

¿A qué hace referencia esa “verdad incómoda” con la que titula su último libro?

A la prevalencia de un relato frente a la verdad, que ya se ha hecho en muchas ocasiones, aunque yo lo he querido singularizar. Por ejemplo, una verdad incómoda es que algunos han dicho que no ha habido un proceso, que todo lo que está viviendo España se ha producido sin esa estructura. También hemos dicho que hemos derrotado a ETA, pero es una falsedad, hemos pactado con ETA un proceso, como se hizo con el PNV e Izquierda Republicana de Cataluña la autodeterminación. Pero luego se pactó un proceso, luego se pagó un precio.

¿Ya se ha terminado de pagar?

Lo seguimos pagando ahora con un gobierno que no es de coalición, sino un frente popular que, en estos momentos, tiene sus apoyos en ETA y en Izquierda Republicana de Cataluña. Esa es una verdad incómoda y, básicamente, este libro es una explicación de una leyenda negra que tantos años se hizo en España y de una etapa tan próxima como que es el presente.

¿Cuál es el objetivo que se marca con este libro?

Que tomemos conciencia de la gravedad de la situación, con esa media verdad, que es la peor de las mentiras, que se ha impuesto en España. Todos los escándalos que estamos viviendo ahora son la expresión de que nos ha gobernado un proceso en el que la mentira ha permanecido sobre la verdad. Un proyecto de ruptura que sustituye a la reforma que había presidido la Transición y los gobiernos de Aznar, Felipe González, Adolfo Suárez y Calvo Sotelo. Es decir, que lo que está sucediendo no es casual y los proyectos de ruptura no tienen límites.

El Gobierno actual no tiene límites en lo que significa sus atropellos y sus comportamientos, con el riesgo de la anestesia, como pasó en mi tierra, con tantos crímenes que anestesiaron a aquella sociedad y doparon al nacionalismo vasco

¿Cómo califica al Gobierno actual?

Es un gobierno que no tiene límites en lo que significa sus atropellos y sus comportamientos, con el riesgo de la anestesia, como pasó en mi tierra, con tantos crímenes que anestesiaron a aquella sociedad y doparon al nacionalismo vasco, es decir, utilizaron un instrumento fuera de la ley que, fundamentalmente, sirvió para expulsar a 150.000 vascos del País Vasco y por eso topó el terrorismo y al nacionalismo. Ahora ese riesgo de anestesia está en el grado y nivel de los escándalos, hasta el punto de que la mentira sustituye al crimen. Esa anestesia es letal y hay que entender exactamente que no es por casualidad que nos estén malgobernando España.

Usted fue ministro de Interior en una de las etapas más duras de la lucha antiterrorista, ¿qué recuerda con mayor intensidad de esa época?

Creo que hubo un antes y un después de julio del año 97, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la liberación de Ortega Lara. Aquello cambió todo y también hizo que el PNV y el nacionalismo “moderado” tuviesen pánico, abrazándose al año siguiente con ETA en el famoso acuerdo de Estella, donde lo importante no fue la tregua, sino la causa, centrada en que avanzara este proceso, apoyando la autodeterminación como un objetivo en el País Vasco.

El exalcalde de Zamora, Antonio Vázquez, junto a Jaime Mayor Oreja. / Nicolás Alonso / LZA

En su libro también habla de la defensa de los valores cristianos. ¿Hasta qué punto le preocupa esa crisis espiritual que asegura que se vive en España y Europa?

La dimensión de crisis espiritual que hoy vivimos es una de las razones por las que se ha impuesto una cultura “woke”, más bien subcultura o contracultura, porque su único objetivo es la destrucción de una cultura basada en los fundamentos cristianos. Si Europa no es capaz de rearmarse moralmente, continuará en la senda de la irrelevancia en la que está hoy. Todo el mundo habla de un rearme material y tienen razón, hace falta gastar más en seguridad, porque tenemos a un vecino, Rusia, que es inquietante, y la relación con Estados Unidos no es la misma que tras la Segunda Guerra Mundial. Pero el primer rearme que necesitamos es de carácter espiritual. Si Europa pierda esa gran pata que han sido los fundamentos cristianos, dejará de ser Europa. Su islamización creciente nos debe inquietar.

¿Por qué razón?

Por que estamos muy vacíos de valores y nosotros somos los responsables, no ellos, que son sociedades que dejan de creer. Nos quedamos sin referencias permanentes y eso es letal para Europa y para su futuro.

La palabra “mentiras” también está en el título de su libro. En estos momentos, ¿las redes sociales son una vía que las puede alimentar?

Reconozco que no las uso mucho, me comunico en lo básico con las nuevas tecnologías, pero este exceso de información actual impide algo tan fundamental como la reflexión interior. Debemos interiorizar nuestras propias convicciones, necesitamos un tiempo para reposar, entender y hacer nuestras las cosas que escuchamos cada día. Si no, al final, la comunicación por la comunicación nos deja vacíos de fundamentos. Debemos interiorizar la información, dedicarle tiempo a la reflexión y, de esta manera, adquirir un criterio propio.

¿Cómo describiría la evolución del Partido Popular en estos últimos años?

Creo que hay que aplaudir y apoyar todo lo que signifique alternativa hoy en España. Es tan urgente que pido a los partidos políticos que no estén en ese frente popular, que dejen el tiempo de competir, aunque haya elecciones, para ser capaces de ofrecer un proyecto diferente al de ruptura que estamos viviendo con Sánchez y que también hubo con Zapatero en su momento. Por eso creo que hay que apoyar, sostener y animar a ese proyecto de reversión.

¿Por qué próximo Gobierno aboga?

Me da igual la modalidad, un gobierno con PP y Vox, de coalición o de apoyo, aunque dirán que será de ultraderecha; ese va a ser su discurso. Pero será más difícil que el proyecto de UCD del 76, porque allí había que recorrer un camino, pero ahora hay que desandarlo y tener la capacidad de revertir muchas de las maldades que han hecho desde la mentira de estos años. Eso significa que hace falta dar todo el apoyo a aquellos que signifiquen una alternativa política y cultural para España, porque la necesitamos más que nunca.

En las últimas elecciones autonómicas de Aragón, Extremadura y Castilla y León ha ganado el PP, pero necesita del apoyo de Vox para gobernar. ¿Qué vaticina para los comicios andaluces de este domingo?

Los castellanos y leoneses, los extremeños y los aragoneses ya han hablado claramente y han dicho que se tiene que gobernar conjuntamente. No sé qué dirán los andaluces, pero si dan una mayoría absoluta a Moreno Bonilla, estarán pidiendo el gobierno del PP en solitario. Pero si necesitaran complementarse con Vox, tendrán que hacer un proyecto conjunto, yo ahí, ni entro ni salgo. Lo que me importa es que haya una alternativa a un proceso mucho más complicado de lo que pensamos, porque, además de adversarios, los que están hoy en el frente popular no van a desaparecer al día siguiente de las elecciones generales.

¿Qué puede ocurrir?

Suponiendo que pierdan el poder, se van a actualizar desde Cataluña, Navarra y País Vasco, esperando el fracaso del nuevo gobierno. Intentarán llegar a un acuerdo entre esas comunidades. Que nadie piense que el PSOE, después de las elecciones, se regenerará en dos meses. Tardará un tiempo y yo deseo que se regenere, que cambie de rumbo y que salga de esa alianza que tiene con ETA y con Esquerra Republicana, aunque eso todavía no está en el horizonte inmediato.

¿Podrá el PSOE finalizar esta legislatura, a pesar de su situación?

Lo lógico es que termine lo más tarde que pueda, probablemente, hasta el límite, aunque decida adelantar las elecciones un poco para hacerlas coincidir con las locales. Eso sí, serán en 2027 y hay que prepararse nada más terminar Andalucía, en mi opinión, con toda la discreción del mundo. Pero los que vayan a configurar un gobierno tienen que tener en la cabeza muy claro un programa y un calendario de actuaciones, porque esto no es simplemente una alternativa de siglas, sino una alternativa distinta de verdad.