Herida una mujer de 45 años tras un accidente entre dos turismos a la salida del barrio de San Frontis, en Zamora

Una mujer de unos 45 años ha resultado herida este viernes tras una colisión entre dos turismos registrada en la CL-527, a la altura del punto kilométrico 1, en el término municipal de Zamora. Esta ubicación se sitúa en la zona de la circunvalación de San Frontis, poco después de la rotonda del cementerio, saliendo de la ciudad hacia el sur.

El aviso se recibió a las 12.25 horas, momento en el que varios alertantes contactaron con el servicio de emergencias para informar de un aparatoso accidente de tráfico en el que uno de los vehículos implicados había llegado a dar varias vueltas de campana.

Los testigos señalaron además que era necesaria asistencia sanitaria para atender a una mujer herida como consecuencia del impacto. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Zamora, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y personal sanitario de Sacyl.

APARATOSO SINIESTRO

El accidente provocó momentos de gran tensión debido a la violencia del impacto y al estado en el que quedó uno de los turismos tras volcar repetidamente sobre la calzada. Por el momento no han trascendido más datos sobre el alcance de las lesiones sufridas por la mujer ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.

Los servicios de emergencia atendieron a la herida en el lugar del siniestro mientras las fuerzas de seguridad regulaban el tráfico y realizaban las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La circulación en la zona se vio afectada durante la intervención de los equipos de emergencia y las labores de retirada de los vehículos accidentados.