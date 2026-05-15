La falta de planificación municipal ahoga la financiación europea de Zamora, según Zamora Sí

El Grupo Municipal Zamora Sí ha mostrado su preocupación por lo que considera una acumulación de incidencias en proyectos municipales vinculados a fondos europeos durante los últimos años. La formación sostiene que Zamora ha perdido financiación, ha quedado fuera de convocatorias relevantes y afronta devoluciones parciales por no haber ejecutado determinados proyectos dentro de los plazos establecidos.

Según Zamora Sí, esta situación evidencia dificultades de planificación, control y ejecución en actuaciones estratégicas para la ciudad. El grupo recuerda que en 2023 se produjo el desistimiento de una subvención relacionada con transformación digital, lo que implicó una devolución parcial con intereses. También señala que en 2024 el Ayuntamiento reconoció la pérdida de 264.300 euros de fondos europeos destinados a accesibilidad universal al no poder ejecutar el proyecto en plazo.

La formación añade que en 2025 Zamora quedó fuera de una convocatoria FEDER vinculada a 24 proyectos municipales, lo que, según sus estimaciones, supuso renunciar a una financiación que podría haber oscilado entre los siete y los ocho millones de euros. Asimismo, recuerda que en enero de 2026 el propio equipo de gobierno reconoció que tendría que devolver parte de los fondos europeos asociados al Plan de Sostenibilidad Turística por no poder concluir todos los proyectos dentro del plazo previsto.

Para Zamora Sí, estos episodios no responden a hechos aislados, sino a un patrón que, a su juicio, impide que las oportunidades de financiación europea se transformen en mejoras reales y visibles para la ciudad. El grupo considera que muchos vecinos perciben una distancia creciente entre los anuncios de inversiones millonarias y la ejecución efectiva de actuaciones en barrios, servicios e infraestructuras.

El concejal Eloy Tomé ha afirmado que “esto no es un fallo puntual, sino un patrón que se repite, con ayudas que se pierden, convocatorias que se desaprovechan y proyectos que quedan fuera de plazo”. Además, ha calificado de “incomprensible” que, existiendo fondos disponibles y oportunidades claras, “Zamora siga quedándose atrás por falta de planificación y control”.

En la misma línea, Rocío Ferrero ha advertido de que cada plazo incumplido y cada ayuda perdida tiene consecuencias directas para los vecinos: “Son mejoras que no llegan, servicios que no se refuerzan y barrios que siguen esperando”, ha señalado. Ferrero ha añadido que la ciudad “no puede permitirse que oportunidades así se diluyan por falta de rigor y se frene el desarrollo de Zamora”.

Zamora Sí reclama al Ayuntamiento que refuerce la planificación técnica, el seguimiento administrativo y la ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos, con el objetivo de evitar nuevas pérdidas de financiación y garantizar que las ayudas disponibles se traduzcan en actuaciones concretas para la ciudad.