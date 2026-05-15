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Descubre los casos más impactantes sobre ovnis en Zamora

Las II Jornadas de Misterio de Zamora se celebran el 29 de mayo en el paraninfo del Colegio Universitario

Jornada sobre ufología

Jornada sobre ufología / N. D. (Archivo)

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Kilómetro OVNI, el grupo de investigación formado por Nando Domínguez y Miguel Ángel Moyano, será uno de los protagonistas de las II Jornadas del Misterio de Zamora, un evento que reunirá a investigadores y divulgadores de toda España el próximo 29 de mayo en el paraninfo del Colegio Universitario.

Su participación llegará dentro del espacio "Protagonistas de lo Insólito", donde ambos investigadores ofrecerán una conferencia centrada en algunos de los casos OVNI más impactantes y enigmáticos investigados por el grupo en Castilla y León. Durante la charla, repasarán expedientes y testimonios relacionados con fenómenos registrados en Zamora y Valladolid, abordando casos tan conocidos como el OVNI de Alcañices, los sucesos de Castronuño o el caso de Almaraz, entre otros avistamientos y encuentros documentados durante años de investigación.

Cartel de las jornadas en Zamora

Cartel de las jornadas en Zamora / Cedida

Además de exponer sus investigaciones, Kilómetro OVNI también explicará el trabajo de campo que realizan acompañando a los testigos de este tipo de experiencias, una labor que consideran “fundamental para recopilar información, analizar los hechos y dar voz a personas que aseguran haber vivido encuentros con fenómenos no identificados”.

La presencia del grupo en las jornadas servirá también para anunciar sus próximos eventos, que continúan consolidando a Kilómetro OVNI como uno de los proyectos de divulgación e investigación ufológica más activos de la zona.

Las próximas citas

El primero de ellos tendrá lugar el próximo 20 de junio en Casasola de Arión, dentro del evento "Don de Gentes", donde Nando Domínguez y Miguel Ángel Moyano compartirán nuevas investigaciones y experiencias relacionadas con el fenómeno OVNI. En esta jornada también participará Pierre Monteagudo y la actividad concluirá con una alerta OVNI en Villalbarba, una experiencia nocturna dedicada a la observación y vigilancia de los cielos.

Otro de los eventos destacados organizados por Kilómetro OVNI será la ruta ufológica nocturna de Castronuño, prevista para el 18 de julio. La actividad recorrerá diferentes puntos de la ribera de Castronuño mezclando naturaleza, historia y misterio, llevando a los asistentes a algunos de los escenarios donde, supuestamente, se produjeron aterrizajes de objetos no identificados, avistamientos extraños e incluso el encuentro de un testigo con tres humanoides.

Noticias relacionadas y más

La experiencia finalizará con una nueva alerta OVNI abierta a todos los asistentes, en una noche pensada para compartir investigación, testimonios y observación del cielo con todos los aficionados al misterio y la ufología.

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