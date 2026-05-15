Comprarse una casa en Zamora es más barato que en el resto de España: este es el ranking del precio de la vivienda

El precio de la vivienda ha subido en todo el país, pero en algunas provincias este crecimiento ha sido más agudo que en otras. Además, no todas partían de la misma base, lo que también ha contribuido a que la diferencia en el precio de vida oscile tanto de unas comunidades a otras.

No solo en el precio de la vivienda se nota la diferencia, pasar la ITV o recibir una herencia tampoco cuesta lo mismo en distintas provincias. Unos factores terminan influyendo en otros y el resultado es que la vida no cuesta lo mismo en toda España.

Sin embargo, el alquiler y la hipoteca son, quizás, los determinantes que más influyen en la comodidad con la que se puede disponer del sueldo de unas provincias a otras, y tanto una cifra como la otra, son más baratas en Zamora que en el resto de capitales de España.

Vivir sale más barato en Castilla y León... y en otras dos comunidades

Si analizamos el ranking de precios en sentido ascendente, las dos Castillas y Extremadura son las comunidades que salen mejor paradas, siendo Zamora, Lugo, Ciudad Real, Jaén y Cáceres las ciudades más baratas.

Las provincias en las que más cuesta

Los precios más altos de España los encontramos en las capitales más grandes y en algunas zonas costeras. Destacan en este sentido Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y San Sebastián como las capitales de provincia más caras.

Aunque el ranking, publicado por la Asociación Hipotecaria Española, no entra a analizar otros factores, no es la primera vez que expertos en diversos ámbitos se ponen de acuerdo para alabar la calidad de vida de Zamora.