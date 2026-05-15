La CGT se une a la petición social del mantenimiento de la residencia de Los Tres Árboles

El sindicato CGT ha sido el último en unirse a la petición social, respaldada por diferentes agrupaciones, de que la residencia de Los Tres Árboles no se cierre cuando se ponga en marcha el nuevo centro en la avenida de Requejo.

Este sindicato manifiesta su “profunda preocupación” ante cualquier medida “que suponga el debilitamiento, reducción, privatización o posible cierre de esta residencia pública; un recurso esencial para la atención de las personas mayores en una de las provincias más envejecidas del país”, justifica. “En un momento en el que la falta de recursos sociosanitarios ya está provocando situaciones límite en numerosos hospitales del país, reducir plazas públicas residenciales o debilitar centros esenciales resulta sencillamente incomprensible”, añade.

Una necesidad creciente

CGT constata una situación evidente: la de que cada vez más personas mayores necesitan atención especializada, cuidados continuados y recursos públicos accesibles. “Muchas familias no pueden asumir en solitario situaciones de dependencia complejas, y los hospitales comienzan a verse saturados por pacientes que, aun teniendo el alta médica, no disponen de plazas o alternativas adecuadas donde continuar su atención”.

En este contexto, la residencia Los Tres Árboles cumple una función “imprescindible para Zamora. No solo garantiza atención y cuidados a personas mayores con y sin dependencia, sino que representa un recurso público fundamental para la cohesión social y la protección de una población especialmente vulnerable”, subraya. “Cerrar o debilitar este centro sería avanzar en dirección contraria a las necesidades reales de la sociedad”, alerta.

La situación laboral

Por otra parte, destaca también la situación de los trabajadores y trabajadoras de los centros de atención a mayores. “Durante años, las plantillas han sostenido el sistema mediante un enorme esfuerzo profesional y humano, soportando sobrecargas laborales, falta de personal y un desgaste físico y emocional permanente”. Por ello, consideran que “no puede construirse un modelo de cuidados digno sobre el agotamiento de quienes cuidan. La atención a las personas mayores exige inversión pública, refuerzo de plantillas, estabilidad laboral y recursos suficientes. Los cuidados no pueden gestionarse únicamente desde criterios económicos ni mediante políticas que deterioren progresivamente los servicios públicos esenciales”, apuntan.

Con esta situación, CGT reclama a la Junta de Castilla y León “un compromiso firme con la continuidad y fortalecimiento de la residencia Los Tres Árboles, así como una apuesta real por una red pública sociosanitaria suficientemente dotada, humana y digna”.