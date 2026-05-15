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La casa a la venta en el alfoz de Zamora que puede interesarte: 150 metros con bodega, patio y para entrar a vivir

Si buscas la tranquilidad de un pueblo pero sin renunciar a la cercanía de la capital, esta vivienda en Morales del Vino puede encajarte

Fachada de la vivienda a la venta en Morales del Vino.

Fachada de la vivienda a la venta en Morales del Vino. / Tucasa.com

Abril Oliva

¿Estás buscando casa para entrar a vivir cerca de Zamora capital pero en el alfoz? Si es así, es posible que esta oferta inmobiliaria de Tucasa.com te interese. Se trata de una vivienda en Morales del Vino, donde podrás encontrar tranquilidad sin renunciar a todos los servicios.

En este entorno se encuentra esta vivienda de 149 metros cuadrados, completamente amueblada, con orientación sur y distribuida en tres plantas, pensada para disfrutar de la comodidad y la luz natural durante todo el año.

La planta baja alberga una amplia y luminosa cocina totalmente equipada, un acogedor salón y un práctico cuarto de lavado, configurando un espacio funcional para el día a día. En la primera planta se sitúan un dormitorio, un baño completo y una zona de estudio, ideal para teletrabajo o como rincón de lectura. La planta bajo cubierta acoge un segundo dormitorio de generosas dimensiones.

Bodega del inmueble.

Bodega del inmueble. / Tucasa.com

Uno de los elementos más singulares de la vivienda es su patio central, que aporta luminosidad a todas las estancias y crea un ambiente agradable en el interior. Además, dispone de bodega, un añadido muy valorado en este tipo de propiedades.

Carpintería y calefacción

La casa se encuentra en perfecto estado, con carpintería exterior de PVC con climalit, interior de madera, suelos cerámicos y calefacción por suelo radiante, lo que garantiza confort y eficiencia.

Ubicada en una zona céntrica y bien comunicada, cuenta con todos los servicios cercanos: colegios, parques, supermercados y transporte, lo que la convierte en una opción ideal tanto como vivienda habitual como inversión.

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Cocina del inmueble.

Cocina del inmueble. / Tucasa.com

Si has leído hasta aquí, es más que probable que estés esperando uno de los factores que más te interesan: el bolsillo. Está a la venta a un precio de 115.000 euros.

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