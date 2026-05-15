El Campus de Zamora estrena ocho puntos de recarga de coches eléctricos

El Campus Viriato de Zamora ha estrenado ocho nuevos puntos de recarga de automóviles eléctricos que permiten recuperar totalmente la batería en tres horas, con un coste de unos cinco euros por cada cien kilómetros y un funcionamiento sumamente sencillo: enchufar y pagar con la tarjeta de crédito normal o a través de una aplicación.

La vicerrectora de Sostenibilidad de la Universidad de Salamanca, Matilde Olarte; el director de la Oficina Verde de la Usal, Pedro Calero y el director comercial de Qwello, la empresa gestora, Carlos Carmona, han sido los encargados de presentar los nuevos puntos de recarga, situados en el parking, junto al pabellón deportivo.

Calero destacó que la apertura de los puntos de recarga para el vehículo eléctrico "para nosotros es un motivo más de satisfacción. No solamente estos puntos de recarga ponen a Zamora en el centro de la movilidad sostenible, sino que el Campus Viriato a día de hoy, contando con una instalación fotovoltaica de primer nivel para autoconsumo, conectado a una red de calor sostenible para la demanda térmica en invierno y ahora con esta nueva iniciativa, se convierte en un campus pionero y en un campus líder en materia de sostenibilidad y de desarrollo sostenible".

La universidad pone los espacios para unos puntos de recarga abiertos para el uso de la comunidad universitaria y todos los usuarios del parking. "Son puntos que se ha buscado un coste económico bajo, es decir, son puntos económicos, no son de carga ultrarápida, sino que lo que buscan es ofrecer un servicio coherente o acorde a la demanda del usuario del Campus, gente que viene a estudiar, a trabajar y que también sea un punto de bajo coste", señaló el director de la Oficina Verde.

Carlos Carmona, director comercial de la empresa que ha llevado a cabo la instalación de los puntos de recarga, explicó que Qwelo "opera 17.000 puntos de recarga en 750 ciudades en Europa y gracias al convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca y de Zamora hoy podemos celebrar la puesta en marcha de estos ocho puntos de carga de última generación para vehículos eléctricos. Son puntos de carga de 22 kilovatios que funcionan de una manera supersencilla, siempre pensados en la experiencia del cliente. Funcionan básicamente con una tarjeta de crédito normal, como todos tenemos, o con la aplicación móvil"

"Estos puntos pueden cargar un vehículo eléctrico en unas 3 horas de 0 a 100 según la media de las baterías. Hoy es un buen día para la movilidad sostenible en Zamora porque la universidad ha apoyado esta colaboración público-privada para impulsar que toda la comunidad universitaria, ya sean profesores, empleados y estudiantes, puedan recargar sus vehículos eléctricos aquí en el centro de Zamora y, por tanto, pasarse a la movilidad eléctrica", dijo Carmona.

Una de las principales ventajas de este tipo de instalaciones, explicó el promotor, es que la carga es muy económica. "Sabéis que hay dos tipos de carga, la carga rápida y la carga lenta. La carga lenta de 22 kilovatios puede cargar un vehículo de 0 a 100 en unas 3 horas aproximadamente y el coste por kilovatio de 29 céntimos. Con lo cual, más o menos, podemos hacer un cálculo de que para hacer unos 100 kilómetros vamos a tener un coste de unos 5 euros más o menos".

Ampliación del Campus

Por su parte, la vicerrectora explicó que el plan de ampliación del Campus de Zamora a los terrenos de la Universidad Laboral es una idea en marcha, pero necesita desarrollo, tanto técnico como económico. "Realmente todavía no está el plan aprobado y tenemos, por desgracia, tantas cosas... Ahora mismo el estudio de Campus está encima de la mesa, que va con un orden".

Primero, explicó Matilde Olarte, "tiene que hacerse un proyecto, tiene que aprobarse. Tenemos que tener dinero en infraestructuras. Ahora mismo estamos también con la Junta de Castilla y León pendientes todavía de ver cómo quedan los cargos" tras la formación del nuevo Gobierno. "Son cosas que nos escapan de las manos".

Sí hay un plan de la Universidad y un beneplácito de la Junta, pero falta aún mucho trabajo por hacer y otros proyectos por desarrollar, como el del "Campus V Centenario en Salamanca para las ingenierías. Tenemos a la vez muchas propuestas muy buenas, pero bueno, nos hace falta tiempo, dinero y aprobaciones".