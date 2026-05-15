Los alumnos del IES Universidad Laboral se forman en prevención de incendios

La celebración del Día Internacional de los Bosques fue la ocasión perfecta para desarrollar una interesante jornada en el IES Universidad Laboral, que recibió la visita de los técnicos de Medioambiente de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León y el dispositivo de extinción de incendios, quienes explicaron a los alumnos la importancia de la prevención y cómo actuar en caso de incendio.

Jornada sobre prevención de incendios forestales en el IES Universidad Laboral. / Cedida

Esta jornada estaba destinada a estudiantes de 1º y 2º de la ESO, así como los que están en los ciclos de FP Básica de Fabricación y Montaje y Fabricación de Elementos Metálicos, junto con los compañeros del aula CLAS, que tienen necesidades educativas especiales.

Teoría y práctica

Comenzó el día con una clara sobre la prevención de incendios forestales, con el objetivo de concienciar al joven auditorio de cómo cuidar los bosques y la mejor manera de reaccionar si se ve humo. En esta conferencia impartida por profesionales que se enfrentan a este tipo de situaciones sobre todo en la época estival, se hizo especial hincapié en las labores de limpieza que desarrollan a lo largo de todo el año para evitar peligros.

Jornada sobre prevención de incendios forestales en el IES Universidad Laboral. / Cedida

Llegó a continuación la parte práctica de esta jornada, con una demostración por parte del equipo de extinción de incendios a pie de tierra, enseñando el funcionamiento de las diferentes herramientas que se utilizan para este trabajo, incluyendo el uso práctico de una motobomba.

Jornada sobre prevención de incendios forestales en el IES Universidad Laboral. / Cedida

Para terminar, y como colofón de este encuentro centrado en la necesidad del cuidado del entorno por parte de todos, desde el vivero de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Castilla y León se regalaron a los alumnos participantes plantones de diferentes especies que se pueden encontrar en los bosques de la provincia para que los puedan plantar en sus fincas.

Desde el IES Universidad Laboral se agradeció la colaboración desinteresada de la delegación territorial de Medioambiente para hacer posible este tipo de actividades prácticas que sacan a los alumnos de la rutina del aula para aprender de una forma diferente.