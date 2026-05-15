Alberto Ballestín, investigador: "La labor de investigar para romper las barreras del conocimiento es apasionante"

Los próximos días 18, 19 y 20 de mayo, el Casino de Zamora acogerá una nueva edición de Pint of Science, el evento internacional que acerca la ciencia a los bares. Entre los ponentes del primer día está Alberto Ballestín, investigador que se ha formado en universidades y centros de referencia en todo el mundo y que en la actualidad compagina su labor como profesor en la Universidad de Extremadura con su gran pasión: la investigación.

Es el encargado de inaugurar esta nueva edición de Pint of Science en Zamora, ¿qué quiere transmitir con su ponencia?

Comenzaré hablando de la carrera científica de una forma amena, para centrarme después en lo que significa la ciencia desde el punto de vista de la curiosidad y la creatividad, algo que creo que es inherente a la profesión o, al menos, yo así la entiendo. De esa curiosidad seguiré con la historia de los descubrimientos en el ámbito de la microscopía y cómo se utiliza también para el ámbito clínico a nivel de diagnóstico y de tratamiento, como herramienta quirúrgica en microcirugía. Y como herramienta terapéutica en el ámbito del cáncer, que es, finalmente, a lo que yo me dedico, estudiando tumores cerebrales.

Siempre se han visto los laboratorios como sitios cerrados, llenos de frikis trabajando en soledad, y no es así

¿Cuál es su formación?

Estudié Veterinaria en la Universidad de Extremadura en Cáceres e hice un año de Erasmus en Budapest, lo que me cambió la forma de entender el mundo. Tras finalizar la carrera, surgió la posibilidad de continuar con el doctorado en el Centro de Cirugía y Mínima Invasión, también en Cáceres, con una estancia internacional en la universidad de Columbia. Terminado el doctorado, me fui de postdoc al Instituto Curie de París y conseguí también un contrato de la Comisión Europea de Bruselas, lo que me permitió compaginar mi trabajo en Francia y en el Netherlands Cancer Institute de Ámsterdam. Llevo de vuelta en España año y medio, gracias a un contrato del Ministerio de Ciencia, como profesor de Inmunología en la facultad donde estudié, tanto en Veterinaria como en Bioquímica, continuando, además, con mi línea de investigación sobre gliobastromas, un tipo de tumor cerebral.

La importancia de viajar fuera

¿Qué aportó a su vida profesional toda esa experiencia en el extranjero?

Cada sitio me ha ido aportando nuevos conocimientos. Desde la rama quirúrgica al principio, tanto en Cáceres como en Nueva York, hasta la neuro oncológica en París, y la microscopía en Ámsterdam. Ahora, de vuelta a España, estoy centrado en la rama de la inmunología, que tiene que ver mucho con el cáncer, sobre el que aprendí ya bastante en mi periodo de postdoc. De hecho, por eso he vuelto como profesor de inmunología, para seguir por esa rama de la investigación inmunológica en el ámbito de la neuro oncología.

Alberto Ballestín, en el laboratorio. / Cedida

¿Qué es lo que le conquistó del mundo de la investigación?

Creo que todos hacemos un trabajo porque creemos que es bueno no solo para nosotros, sino también a nivel social. Yo concibo la investigación como una de las herramientas de mejora de la vida para todos nosotros, incluso para mí mismo. Esa labor de romper las barreras del conocimiento es algo para mí apasionante y si además puedes repercutir con tu pequeño granito de arena a que algún día haya pacientes que vivan más y mejor, fantástico.

Un largo recorrido profesional

Cuando comenzó a estudiar Veterinaria, ¿se imaginaba estar donde está ahora, con todo lo que ha recorrido?

Para nada. De hecho, mi pasión mientras estaba en la facultad era mi grupo de música (risas). Yo había hecho Veterinaria porque veía a los animales en el pueblo de mis abuelos, Villabuena del Puente, y me apasionaba. Pero, además, es que mi padre era veterinario, aunque no tiene nada que ver cómo él ha desarrollado su profesión con el camino que yo he tomado. Yo siempre me he movido por pasiones y la vida va pasando y van apareciendo nuevas inquietudes. Cuando terminé la carrera y empecé a trabajar, me motivé muchísimo lo que estaba haciendo, una vez que entré en la investigación. Comencé con la cirugía reconstructiva oncológica, con investigaciones dedicadas a medicina humana. Y cuando acabé el doctorado me gustó tanto que dejé todo, familia, pareja y amigos, para irme a Francia. Quería intentarlo y, si no lo conseguía, ya volvería y me reinventaría. Pero parece que me fue bien y voy a poder quedarme en el ámbito académico.

El objetivo de Pint of Science es socializar la ciencia y mostrarla al mundo

Ha dado muchas charlas por el mundo, pero es la primera vez que lo hará este lunes en Zamora. ¿Qué opina de eventos como Pint of Science, que tiene el objetivo de acercar la ciencia a todos de una manera amena?

Yo creo que la divulgación científica es importante para despertar nuevas curiosidades en la población. Además, si hay gente joven que viene a las charlas, se puede ilusionar por un tipo de carrera que no tenía previsto hacer. Por otra parte, es una buena oportunidad para airear los laboratorios, porque siempre se han visto como sitios cerrados, llenos de frikis trabajando en soledad, y no es así. La ciencia es totalmente abierta, es un esfuerzo colectivo y es algo también interesante y divertido, por lo que creo que hay que compartir con la población. Si no cuentas lo que haces, la gente no sabrá la importancia de ese esfuerzo y hay muchos que dedican su vida entera a investigar en algo. Escuchándolos, seguramente despierten un interés. Y ese es el objetivo de Pint of Science: socializar la ciencia y mostrarla al mundo.