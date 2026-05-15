La adaptación a los alumnos de FP con necesidades especiales, a debate

La implantación de la nueva ley de Formación Profesional requiere unas adaptaciones que afectan directamente al trabajo diario de los inspectores de educación. Sobre ello trata la jornada autonómica organizada por la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) que se está desarrollando en el CIFP Ciudad de Zamora, un centro de referencia de la FP que acoge a inspectores de todo Castilla y León en este encuentro donde se pusieron sobre la mesa los nuevos modelos de Formación Profesional.

La inclusión en estos estudios de alumnos con necesidades educativas especiales es uno de los aspectos que se tratarán durante el congreso. "La FP Básica conlleva un alto grado de trabajo de la función orientadora en los centros educativos y de los modelos de inclusión de este tipo de estudiantes", apuntó el vicepresidente de USIE, Francisco Miguel García.

Uno de los objetivos de esta jornada es encontrar modelos de interacción con la nueva implantación de la FP, "sobre todo, con alumnado con necesidades, para saber cómo abordar la orientación educativa de estos alumnos en un centro de Formación Profesional, además de todo lo relacionado con la atención a elementos vinculados a esa discapacidad, que conlleva la necesidad de actuación y abordaje de los currículos y sus pertinentes adaptaciones de una manera diferente", detalló García.

Invitado a este encuentro estaba Jesús Manuel Hurtado, secretario general de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, quien aseguró que la FP ha dejado hace tiempo de ser "la hermana pobre" de la educación. "Los alumnos se han dado cuenta de que no solo es una vía profesionalizante, sino por la que también se puede llegar a la universidad", destacando el éxito de centros de la ciudad como el propio CIFP Ciudad de Zamora y el IES Universidad Laboral.

50.000 alumnos

En Castilla y León, los alumnos que optan por estos estudios ya superar los 50.000 estudiantes. "Tenemos que seguir trabajando para avanzar, aunque la comunidad se ha convertido en un referente en educación, gracias a la labor del profesorado, las familias y la administración", enumeró.

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El encargado de inaugurar este encuentro, que reúne no solo a inspectores educativos, sino también a profesorado y equipos directivos, fue Agustín Sigüenza, director general de Formación Profesional y Régimen Especial, quien impartió una charla titulada "Evolución de la FP en España: más allá de la norma", donde hizo hincapié en que estos estudios se han convertido en "elemento clave para el desarrollo económico de cualquier comunidad y cualquier país", subrayó. "La FP, hoy en día, es un camino de éxito, un itinerario para acceder rápidamente al mercado laboral", indicó, aunque también lamentó que, aunque el número de alumnos ha ido creciendo curso tras curso, "todavía son insuficientes los jóvenes interesados en estos estudios para poder atender las necesidades de personal cualificado del sistema productivo". Y es ahí donde ahora se marca el reto la administración, aunque apuntando que el modelo de carácter dual actual requiere también la implicación del tejido empresarial, que, en Castilla y León, no es muy extenso. Un reto que conlleva el compromiso tanto del ámbito educativo como empresarial. n