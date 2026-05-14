Cultura
Zamora acoge la I Reunión de ilustradores
Se trata de un mercado exposición con autores locales
La librería Volumen 2, de Regimiento de Toledo 35 acoge este domingo 17 entre las 11.00 y las 14.00 horas, la primera Reunión de Ilustradores de Zamora. En esta edición, concebida como un mercado exposición de obras participarán los siguientes ilustradores: @_jesusgarciabernardo (autor del cartel), @avestrut, @feten_helen, @lau.riausus, @elconjuntoenvacio y @jdeolmo
"La idea es ir haciendo cada cierto tiempo una reunión-mercado de ilustradores rotando las personas que participen para poder llegar a la gente el talento que hay en Zamora en este campo de la ilustración. Todos los participantes son gente joven que quieren exponer y participar para poder tener una relación entre ellos, tengan una visualización de su trabajo y poder aprender unos de otros", señalan los organizadores.
Volumen 2 indica que "por nuestra parte como librería nos mueve el querer hacer actos culturales alternativos que de otra manera no se celebrarían y pasar un buen rato con todos los que participan, a los que conozco personalmente".
- Parece un campo de golf, pero es la nueva zona verde en pleno casco urbano de Zamora que se inaugura en semanas
- Detenida una mujer por conducir sin carnet haciendo zigzag a la entrada de Zamora
- Ya es oficial: Pablo Novo será el candidato de IU a la Alcaldía de Zamora
- Zamora pierde a una reconocida alergóloga, que deja el hospital Virgen de la Concha tras más de dos décadas de servicio
- Una grúa vuelca en Villagodio durante los trabajos en el puente y obliga a cortar el tráfico
- ¿Qué va a ser de Guarido? El actual alcalde de Zamora desvela el misterio
- Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: 'Estamos desangelados
- Cinco empresas zamoranas visitan la Feria Tutto Food de Milán