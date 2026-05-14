Aquí tienes el programa completo de fiestas con motivo de la romería de La Hiniesta 2026
¿Qué tiempo hará el 25 de mayo en Zamora?
T. S.
Cuenta atrás para la romería de La Hiniesta, fiesta en el municipio del alfoz y en toda Zamora capital. Será el próximo 25 de mayo de 2026 y en el Ayuntamiento de la localidad ya lo tienen todo preparado para el gran día. Deportes, cena popular, disco móvil, verbenas, humor amarillo y pelota de mano son solo algunas de las actividades que colman el fin de semana previo a la romería
Puedes consultar aquí el programa de actos completo por si te apetece acercarte a La Hiniesta:
PROGRAMACIÓN DE FIESTAS
Viernes, 22 de mayo
- 22:00 h – Cena popular: Pabellón Municipal
- 23:00 h – Disco móvil: Pabellón Municipal
Sábado, 23 de mayo
- 11:00 h – Tiro al plato: Campo de tiro
- 14:30 h – Paella popular: Pabellón Municipal
- 17:30 h – Humor Amarillo: Parcela Frontón Municipal
- 23:30 h – Macrodiscoteca Alefrán: Frontón Municipal
Domingo, 24 de mayo
- 13:00 h – Reparto de pañuelos fiestas 2026: Ayuntamiento
- 17:30 h – Pelota a mano: Frontón Municipal
- 22:30 h – Betty Luu: Frontón Municipal
- 00:30 h – Macrodiscoteca La Tendencia: Frontón Municipal
Lunes, 25 de mayo
- 10:30 h – Pasacalles
- 11:00 h – Encuentro y bienvenida a la Virgen de la Concha y el Pueblo de Zamora
- 12:00 h – Santa misa
- 13:00 h – Invitación pastas y mistela
- 13:00 h – Baile vermut amenizado por Manaita
- 16:00 h – Ismael “el Nano” (Detrás de la Iglesia)
- 17:00 h – Despedida a la Virgen de la Concha
- 17:30 h – Continuación espectáculo Ismael “el Nano”
- 19:30 h – Disco móvil Km 0 (Detrás de la Iglesia)
Martes, 26 de mayo
- 17:00 h – Tarde de diversión (Toro mecánico – hinchables)
Además, en el bar del pueblo el domingo habrá vermut torero a partir de las 12 horas y sesión de DJ durante toda la tarde para amenizar la jornada dominical y calentar motores de cara al gran día romero.
¿Qué tiempo hará el 25 de mayo?
Aunque todavía es pronto y portales oficiales como la Agencia Estatal de Meteorología aún no dan previsiones fiables, es posible encontrar ya alguna predicción para el día de la romería. El sol está asegurado con temperaturas que rondarán los 25 grados en las horas centrales del día. No obstante, algún portal meteorológico atisba pequeños chubascos dispersos, pero solo en las primeras horas de la mañana (entre las 8 y las 9 de la mañana), de modo que la romería en sí, el acto central del encuentro entre Zamora y La Hiniesta así como la celebración posterior están aseguradas sin una gota de agua.
La Virgen de la Concha, de rojo
Un retrato de la Virgen de la Concha, situada de frente y vestida con el traje rojo, sobre fondo blanco centra la obra artística que ha llevado a cabo el pintor Fernando Lozano Bordell y que protagoniza el cartel que llenará la ciudad para anunciar la salida romera del próximo Lunes de Pentecostés, el 25 de mayo.
La acuarela, de la que se harán un millar de reproducciones en cartel, “tiene un formato muy original porque es muy alargado para luego poner los textos arriba” precisó este zamorano que con años atrás realizara el cartel artístico de la Semana Santa de Zamora.
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