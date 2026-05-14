Aquí tienes el programa completo de fiestas con motivo de la romería de La Hiniesta 2026

Cuenta atrás para la romería de La Hiniesta, fiesta en el municipio del alfoz y en toda Zamora capital. Será el próximo 25 de mayo de 2026 y en el Ayuntamiento de la localidad ya lo tienen todo preparado para el gran día. Deportes, cena popular, disco móvil, verbenas, humor amarillo y pelota de mano son solo algunas de las actividades que colman el fin de semana previo a la romería

Puedes consultar aquí el programa de actos completo por si te apetece acercarte a La Hiniesta:

PROGRAMACIÓN DE FIESTAS Viernes, 22 de mayo 22:00 h – Cena popular: Pabellón Municipal

– Cena popular: Pabellón Municipal 23:00 h – Disco móvil: Pabellón Municipal Sábado, 23 de mayo 11:00 h – Tiro al plato: Campo de tiro

– Tiro al plato: Campo de tiro 14:30 h – Paella popular: Pabellón Municipal

– Paella popular: Pabellón Municipal 17:30 h – Humor Amarillo: Parcela Frontón Municipal

– Humor Amarillo: Parcela Frontón Municipal 23:30 h – Macrodiscoteca Alefrán: Frontón Municipal Domingo, 24 de mayo 13:00 h – Reparto de pañuelos fiestas 2026: Ayuntamiento

– Reparto de pañuelos fiestas 2026: Ayuntamiento 17:30 h – Pelota a mano: Frontón Municipal

– Pelota a mano: Frontón Municipal 22:30 h – Betty Luu: Frontón Municipal

– Betty Luu: Frontón Municipal 00:30 h – Macrodiscoteca La Tendencia: Frontón Municipal Lunes, 25 de mayo 10:30 h – Pasacalles

– Pasacalles 11:00 h – Encuentro y bienvenida a la Virgen de la Concha y el Pueblo de Zamora

– Encuentro y bienvenida a la Virgen de la Concha y el Pueblo de Zamora 12:00 h – Santa misa

– Santa misa 13:00 h – Invitación pastas y mistela

– Invitación pastas y mistela 13:00 h – Baile vermut amenizado por Manaita

– Baile vermut amenizado por Manaita 16:00 h – Ismael “el Nano” (Detrás de la Iglesia)

– Ismael “el Nano” (Detrás de la Iglesia) 17:00 h – Despedida a la Virgen de la Concha

– Despedida a la Virgen de la Concha 17:30 h – Continuación espectáculo Ismael “el Nano”

– Continuación espectáculo Ismael “el Nano” 19:30 h – Disco móvil Km 0 (Detrás de la Iglesia) Martes, 26 de mayo 17:00 h – Tarde de diversión (Toro mecánico – hinchables)

Además, en el bar del pueblo el domingo habrá vermut torero a partir de las 12 horas y sesión de DJ durante toda la tarde para amenizar la jornada dominical y calentar motores de cara al gran día romero.

Programa de fiestas de La Hiniesta 2026 / Ayuntamiento de La Hiniesta

¿Qué tiempo hará el 25 de mayo?

Aunque todavía es pronto y portales oficiales como la Agencia Estatal de Meteorología aún no dan previsiones fiables, es posible encontrar ya alguna predicción para el día de la romería. El sol está asegurado con temperaturas que rondarán los 25 grados en las horas centrales del día. No obstante, algún portal meteorológico atisba pequeños chubascos dispersos, pero solo en las primeras horas de la mañana (entre las 8 y las 9 de la mañana), de modo que la romería en sí, el acto central del encuentro entre Zamora y La Hiniesta así como la celebración posterior están aseguradas sin una gota de agua.

GALERÍA | La romería de La Hiniesta, en imágenes /

La Virgen de la Concha, de rojo

Un retrato de la Virgen de la Concha, situada de frente y vestida con el traje rojo, sobre fondo blanco centra la obra artística que ha llevado a cabo el pintor Fernando Lozano Bordell y que protagoniza el cartel que llenará la ciudad para anunciar la salida romera del próximo Lunes de Pentecostés, el 25 de mayo.

El artista Fernando Lozano Bordell junto a su acuarela y a la presidenta de la Concha, Belén Panero, en el vestíbulo del Principal / Víctor Garrido

La acuarela, de la que se harán un millar de reproducciones en cartel, “tiene un formato muy original porque es muy alargado para luego poner los textos arriba” precisó este zamorano que con años atrás realizara el cartel artístico de la Semana Santa de Zamora.