Esta es la solución que el PSOE propone para el servicio del Bibliobús

El grupo socialista en la Diputación de Zamora ha alertado del “grave deterioro” que sufre actualmente el servicio de Bibliobús en la provincia y propone crear plazas específicas en la relación de puestos de trabajo de la institución provincial “para garantizar su continuidad como servicio público esencial”, justifican.

Los socialistas denuncian que la Diputación está dejando “prácticamente desierto” un recurso fundamental “para el acceso a la cultura y la igualdad de oportunidades en el medio rural, especialmente en una provincia marcada por la despoblación y el envejecimiento”, describen.

La situación ha sido denunciada también públicamente por el presidente nacional de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas Móviles (ACLEBIM), Roberto Soto, quien ha advertido de que los bibliobuses en Zamora están “en proceso de desaparición por abandono institucional y falta de personal”.

Más de treinta años

Desde el grupo socialista recuerdan que hace más de treinta años la Junta de Castilla y León delegó en la Diputación Provincial las funciones en materia de bibliotecas mediante un convenio de colaboración y la creación de la Comisión Provincial de Bibliotecas, encargada de la planificación y gestión del sistema provincial a través del centro coordinador. Actualmente, según recoge la propia web de la Diputación, el servicio cuenta con tres bibliobuses “que deberían prestar atención quincenal o mensual en los municipios de la provincia. Sin embargo, es muy distinta, ya que el deterioro del servicio está encubriendo su desaparición progresiva”, advierten.

El PSOE denuncia que el Bibliobús está llegando a muchos municipios con frecuencias de hasta tres meses, cuando no se suspenden directamente las rutas por falta de personal o incidencias ajenas al servicio.

Situación del Bibliobús Escolar

Especial preocupación genera también la situación del Bibliobús Escolar, una herramienta clave para el fomento de la lectura entre niños y jóvenes del medio rural. Además del préstamo de libros y publicaciones actualizadas, este servicio desarrollaba actividades de animación lectora en los colegios de la provincia.

“Estamos generando una enorme desigualdad entre el alumnado del medio rural y los centros urbanos que sí cuentan con más recursos bibliotecarios y actividades culturales”, señalan desde el grupo socialista. Asimismo, critican que la Diputación se excuse en que no puede asumir el personal porque “no es competencia propia”, cuando existe una delegación formal de competencias por parte de la Junta y un convenio en vigor entre ambas administraciones.

Los socialistas recuerdan además que otras diputaciones de Castilla y León sí asumen este servicio a través de personal propio o de organismos autónomos dependientes de la institución provincial, como ocurre, por ejemplo, con el Instituto Leonés de Cultura.

Integrar el servicio

Por ello, el PSOE propone crear las plazas necesarias dentro de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación para integrar el servicio dentro de la estructura provincial. “Esto no solo permitiría estabilizar un servicio esencial para nuestros pueblos, sino que también contribuiría a generar empleo público de calidad”, destacan.

Los socialistas insisten en que el problema “no es la viabilidad del modelo, sino la falta de voluntad política para sostenerlo. En una provincia como Zamora, el Bibliobús no es un lujo: es una herramienta de cohesión territorial, acceso a la cultura e igualdad de oportunidades”, concluyen.