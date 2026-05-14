Un rasca de la ONCE da esta gran alegría a una zamorana

Ni ella es jugadora habitual ni él suele estar en ese lugar trabajando, pero el azar hizo que ambos se cruzaran el pasado lunes en la caseta que la ONCE tiene en la avenida Víctor Gallego y la suerte estuviera de su parte.

Un Rasca de la ONCE le ha dado a una zamorana nada menos que 150.000 euros, el premio máximo de este tipo de juego de azar. Toda una sorpresa para alguien que no es compradora habitual. “Lo que sí hago es comprar para mi madre a menudo, a ella sí que le gusta”, reconoce. Pero ese día, otra casualidad, se encontró con dos euros sueltos en el monedero y se dijo “¿por qué no? Voy a probar suerte”, explica.

Y la suerte, sin duda, estaba este lunes de su lado, porque se llevó la gran sorpresa de su vida cuando rascó y vio lo que se escondía debajo de esa capa opaca plateada. “No me lo podía creer y fui a buscar al vendedor para darle las gracias, un chico encantador que normalmente vende los cupones por la calle, pero que ese día estaba sustituyendo a un compañero en la caseta”, explica.

Todavía haciéndose a la idea de ese golpe de suerte, tiene alguna idea de en qué va a invertir ese dinero. “Llevaba tiempo buscando un piso para comprar y, aunque no me va a solucionar del todo el tema, ahora miro las ofertas de otra manera”, sonríe.

Quién ha repartido la suerte

Quien ha repartido la suerte es Juan Carlos Jorge Rodríguez, un canario que lleva más de dos años viviendo en Zamora, gracias al consejo de un amigo, y que encadena ya su segundo contrato de un año con la Fundación ONCE en un trabajo que le encanta. Y ahora, si cabe, todavía un poco más, después de haber dado este premio, el primero desde que está trabajando como vendedor. “No me lo creo ni yo”, asegura con la misma ilusión que si él mismo hubiera sido el agraciado.

Juan Carlos Jorge, el vendedor de la ONCE que ha repartido el premio en Zamora. / Cedida

De este golpe de fortuna no se enteró en el momento de la venta, sino unas horas más tarde. “No lo rascó delante de mí cuando lo adquirió, sino que lo llevó. Por la tarde, vino a buscarme, estaba llorando y yo creí que le había pasado algo”, recuerda. Pero eran lágrimas de alegría. “Me dijo que si podía hacerme una pregunta y me enseñó el boleto para que le dijera si eso era verdad”, relata. Fue quien le corroboró que el premio era muy cierto. Y la alegría también se la llevó él. “Es muy bonito ver que puedes dar un premio y hacer feliz a una persona”, asegura.

Aunque él no se ha llevado ni un pellizco, lo que sí espera que es la visita de la fortuna a Zamora se traduzca en un aumento de ventas del Rasca de la ONCE o de cualquier otro cupón de los sorteos que tiene la entidad y que él ofrece cada día.

De momento, aviso a navegantes: estará la próxima semana por la zona alta de San José Obrero, en la avenida de Galicia, por si alguien quiere volver a tentar a la suerte.