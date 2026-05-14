Pablo Alonso, candidato a la releelección en La Esperanza: “Hemos agilizado el desfile al adelantar la salida y tenemos todo el año un espacio donde atender a los hermanos y hermanas”

Pablo Alonso Vicente es el actual presidente de La Esperanza que concurre a su reelección en el cargo el sábado 16 de mayo a partir de las 17.00 horas en el Seminario San Atilano.

¿Qué le hace presentarse a la reelección?

Continuar con el proyecto que estamos desarrollando. Al final han sido solo tres años los que hemos estado en la presidencia. Han sido cuatro Semanas Santas, pero como las elecciones fueron en diciembre y uno de mis propósitos fue hacerlas después de Semana Santa en caso de que hubiera otro presidente que tuviera el tiempo suficiente para poder preparar la siguiente Pasión. Teníamos pensado una vez terminada la primera legislatura presentarnos a otra más porque han quedado muchas cosas en el tintero.

¿Qué ha quedado a medias?

La cofradía cuando la hemos cogido no tenía una necesidad imperiosa de grandes cambios. Estos años hemos intentado fortalecer lo que se podía y mejorar las cosas en las que se podía hacer algo. Hemos querido fomentar que la gente pudiera seguir entrando en la cofradía, fomentar los cultos en torno a la Virgen además de la festividad de diciembre porque uno de los fines de la cofradía también es fomentar los cultos hacia la Virgen de la Esperanza. La procesión es verdad que cada año se hacía más larga, cada año salimos más y había que buscar una solución un aceptable para que no sufriera grandes cambios, pero que se pudiera hacer de una manera más ágil, más rápida, más llevadera. El cambio de hora creo que ha sido un acierto porque hemos conseguido agilizarla en rapidez, que no dura más de tres horas y media, con 3.000 personas. Este Jueves Santo sobre las 13.30 horas estábamos cantando la Salve. El adelanto de media hora ha salido bien y la gente parece que está contenta.

Los cofrades y las damas tienen un lugar físico a donde dirigirse más allá de la Cuaresma.

Era uno de nuestros objetivos principales el tener un sitio, donde guardar las cosas, pero sobre todo donde atender a los hermanos, donde resolver las dudas que antes se hacía, durante la semana anterior, en el local del Silencio y ahora estamos todo el año. La sede es un servicio al hermano todo el año y el que haya pasado por allí lo puede comprobar. Su apertura sí que ha sido un cambio más en nuestra gestión y estamos en camino de buscar otro sitio.

¿Se queda pequeña?

Sí. Primó la situación en la que está el local, que a mí me parece muy buena y muy accesible para todo el mundo. Está cercana a gente de toda la ciudad al estar casi al lado de la Plaza Mayor. No obstante, al tener tanta actividad, y atender a tanta gente, guardar tantas cosas... al final se nos ha quedado pequeña. Llevamos tiempo buscando otro local y si surgiera la oportunidad, haríamos el cambio. Pero respetando un poco la zona en la que estamos porque también me parece fundamental que aparte de que sea un buen espacio, pues que esté en una buena ubicación.

Pablo Alonso Vicente. / Carlos Fernando García Andrés / LZA

¿Alquiler o compra?

Sería un alquiler porque no hemos planteado la compra de un local que tiene que hablarse y votarse en la asamblea. Además, no sabemos si cuando el Museo de Semana Santa se acabe y nos faciliten una sala. A lo mejor con esa sala y un local pequeñito de atención nos arreglaríamos. El local en alquiler no hipoteca a la cofradía.

Una de sus apuestas ha correspondido a la renovación del patrimonio.

Uno de nuestros propósitos fue incrementar los enseres porque nos los prestaba el Vía crucis, como son las campanas de barandales, la cruz de plata, la cruz iluminada... Nos apetecía también que la cofradía tuviera las suyas propias e ir incrementando además así el patrimonio. Hemos hecho las campanas del Barandales y pendonillas. Estas las hicimos nuestro primer año porque queríamos que las mujeres también se implicaran a la hora de portar los enseres. Nunca había una mujer llevando una pendonilla o una bandera y poco a poco se van animando, e hicimos una para el tramo de mujeres hicimos. Otra de las cosas que también nos quedará como patrimonio para la cofradía es que cada año estamos encargando un cuadro a un artista de Zamora para el cartel de la festividad, por lo que vamos aumentando también el patrimonio pictórico.

A la obra social estamos destinando el 20% de la cuota a los hermanos, que es un porcentaje bastante respetable y se puede reforzar la asistencia más personal

¿Qué líneas de trabajo seguirá de salir reelegido?

Continuaremos la misma línea que hemos seguido estos tres años. Nos fijamos en los fines de la cofradía y lo que dictan los estatutos. Tenemos que hacer obra social, tenemos que fomentar los cultos, tenemos que hacer una procesión solemne, tenemos que hacer actividades socioculturales. La procesión cada vez intentamos mejorar en lo que se puede, pero tampoco va a haber cambios significativos. A la obra social estamos destinando el 20% de la cuota a los hermanos, que es un porcentaje bastante respetable y se puede reforzar la asistencia más personal, más que la económica.

Concrétenos.

Hay con entidades a las que se les destina todos los años una cantidad y, aparte cuando hacen alguna actividad ellos o incluso nosotros, nos ayudamos como Cruz Roja o la AECC de Zamora. Hemos participado, no tanto económicamente, pero sí más en el hecho de ir allí de voluntarios. En todas las asambleas lo digo que la gente que quiera ayudar, que venga con nosotros como uno más, ahí nosotros vamos en modo hermanos de la cofradía, y a mí me gustaría que hubiera un poco más implicación de presencia, no de dinero, y en esa línea seguiremos.

El candidato a las reelección al frente de La Esperanza. / Carlos Fernando García Andrés / LZA

¿Seguirán con los talleres?

Sí. Hemos desarrollado durante el año talleres infantiles, hemos hecho visitas guiadas que hicimos con Esther Torrecilla que nos hizo un recorrido por el propio itinerario de la procesión. Luego hicimos otras visitas a Las Edades del Hombre durante la festividad. Y los talleres de peinetas, que han gustado mucho. Si tenemos un espacio mayor, eso favorecería que podamos hacer más actividades durante el año. Tenemos en mente, porque es una necesidad, el cambio de medalla porque llevan 16 años con este las hermanas y queremos unificarlo con el remate que llevan los hombres. Hacer un mismo distintivo para tanto hermanos como para hermanas. Hay que afrontarlo porque no hay stock prácticamente en la cofradía.

¿Estiman lo que supondría económicamente?

Ajustaremos lo máximo. Queremos hacer algo bueno y que por lo menos dure otros 10 años bien y que no le suponga un gasto elevado.

La Esperanza cada año da la bienvenida a cientos de integrantes. ¿Lista de espera sí o lista de espera no?

Yo estoy en contra de la lista de espera, al menos en esta cofradía, lo dije desde el principio y lo sigo diciendo ahora. En caso de que llegue el momento en el que esto se desborde, habrá que buscar otras fórmulas para que la gente pueda seguir perteneciendo a la cofradía. Estos años han accedido en torno a 500 personas, pero más de la mitad son niños recién nacidos, niños de dos o tres años que realmente todavía no aguantan la procesión. Estamos haciendo la procesión mucho más ligera que antes. Tenemos la coordinación con los hermanos de paso que son los que tienen que hacer fondos porque no hay otra manera.

¿Cómo valora el hecho de que haya tres candidaturas?

Demuestra que es una cofradía que está viva y la gente quiere aportar sus ideas y su ayuda. Sí que nos ha sorprendido porque es verdad que durante el año en los actos no hay mucho movimiento y en las asambleas generales tampoco la gente ha manifestado nada.

¿Con qué equipo va a ir en esta nueva etapa si cuenta con el respaldo de las urnas?

Sigo con la misma gente. Es gente joven y gente no tan joven, pero con mucha experiencia en directivas. Tengo gente de 30 años y gente de 70.

¿Qué relación va a haber con la Cofradía de Jesús del Vía Crucis?

Nosotros tenemos un estatuto donde marca las condiciones que tenemos las dos cofradías con respecto a la Virgen. Por nuestra parte no va a haber ningún problema porque somos cofradías hermanas. Y en la Junta pro Semana Santa de Zamora vamos a sumar. Siempre hemos estado con la intención de aportar y ayudar en lo que se haya podido. Hemos expresado nuestra opinión siempre libremente y cuando ha habido que arrimar el hombro en alguna ocasión económicamente ahí estuvimos.