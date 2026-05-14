Municipal
Las obras de renovación de las escaleras de Peña Trevinca ya están en marcha
El plazo de ejecución es de cuatro meses
El Ayuntamiento de Zamora ha puesto en marcha las obras de renovación integral de las escaleras de Peña Trevinca, una actuación muy demandada por los vecinos del barrio que permitirá mejorar la accesibilidad, la seguridad y la imagen de este paso peatonal. El presupuesto del contrato es de 162.770 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de cuatro meses.
La intervención, que acometerá la firma A Scala Obras e Ingeniería, se centrará en la reordenación completa del trazado, las pendientes y los escalones, con el objetivo de que la subida sea más descansada y la bajada menos pronunciada y peligrosa, así como la sustitución de los elementos deteriorados por el paso del tiempo. Además, se mejorarán los sistemas de evacuación de aguas y las condiciones generales de uso del entorno.
Las escaleras, en un estado de deterioro avanzado, unen peatonalmente dos puntos de la calle Peña Trevinca con un desnivel de ladera pronunciado y con una diferencia de cotas de casi 13 metros. El nuevo diseño contempla tramos homogéneos de 2,20 metros de ancho, con peldaños de 17,5 centímetros de altura y 35 centímetros de huella.
El proyecto contempla también la instalación de iluminación LED, nuevos muros de hormigón y pasamanos, con el objetivo de modernizar una infraestructura utilizada a diario por numerosos residentes de la zona.
Actuación que forma parte del "compromiso del equipo de gobierno por seguir mejorando espacios urbanos que llevaban años pendientes de renovación", señala el concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas y Medio Ambiente, Pablo Novo.
"Se trata de una obra necesaria tanto desde el punto de vista de la accesibilidad como de la seguridad, dando respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de Peña Trevinca", añade.
Las obras comienzan tras su adjudicación en las últimas semanas y se integran en el conjunto de actuaciones municipales destinadas a la mejora de pavimentos, escaleras urbanas y conexiones peatonales en distintos puntos de la ciudad.
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