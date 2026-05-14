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Club La Opinión-El Correo de Zamora

Mayor Oreja repasa hoy en Zamora las últimas décadas de la política española

El que fuera ministro de Interior presenta su nuevo libro en el foro del periódico

Jaime Mayor Oreja y Carmen Ferreras durante una de sus intervenciones en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Jaime Mayor Oreja y Carmen Ferreras durante una de sus intervenciones en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. / J. L. F. (Archivo)

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

“Una verdad incómoda. Testimonio de una época contra el silencio y la mentira” es el título del último libro de Jaime Mayor Oreja, político español que regresa con la presentación de este trabajo al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. De este libro se dice que es “un apasionado alegato en defensa de los valores tradicionales que han sostenido el entendimiento, la libertad y la identidad de España y que ahora se cuestionan”.

Jaime Mayor Oreja es uno de los políticos españoles con más amplia proyección en la historia de España de los últimos cincuenta años. De esta amplia experiencia se nutre este trabajo, que recoge su testimonio y sus experiencias en la política vasca, española y europea, así como su actual participación en la sociedad civil al frente de la Fundación Neos.

En la década de los ochenta en el País Vasco, una macabra mentira referida a las víctimas diluyó las conciencias de buena parte de aquella sociedad. Siguió después el desenlace de una transición política “en la que el nacionalismo jugó con las cartas marcadas e impuso un falso empate entre ETA y el Estado de Derecho, que solo podía concluir con una negociación política”, razona Mayor Oreja.

Ya en los años noventa, la refundación del centro-derecha en el Partido Popular puso en marcha una alternativa de gobierno “y una política antiterrorista diferente, asentada en la ley, nada más que en la ley, pero en toda la ley”, subraya. Sin embargo, la actualidad “supera todos los pronósticos negativos y la existencia del nuevo «frente popular» que nos gobierna, con la asociación del crimen del pasado con la mentira del presente, ha construido una segunda leyenda negra desde el interior que exige tomar conciencia de la misma y que se produzca un entendimiento entre las fuerzas políticas de la derecha y del centro-derecha para evitar caer en la profundidad del abismo en el que nos encontramos”, explica el ex político en su libro, sobre lo que hablará ampliamente durante la presentación.

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La cita será a las 20.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario, con entrada libre hasta completar aforo. Mayor Oreja estará acompañado por Tomás Gestoso Matey, profesor de Física y Química y escritor, y Antonio Vázquez, exalcalde de Zamora.

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