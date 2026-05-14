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La Junta fija servicios mínimos para la nueva huelga médica de la semana que viene en Zamora

Cems acuerda mantener las movilizaciones ante la falta de acuerdo con el Ministerio de Sanidad

Concentración de médicos durante la huelga.

Concentración de médicos durante la huelga. / José Luis Fernández / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La Gerencia Regional de Salud ha publicado los servicios mínimos para la nueva huelga de médicos que se desarrollará en Zamora entre el 18 y 22 de mayo, es decir, la semana próxima, que se agrava en la capital porque el lunes 25 es festivo.

Los mínimos son básicamente 64 médicos en el Complejo Asistencial, siete de urgencias y entre uno y dos facultativos en los centros de salud, según los turnos. Todavía queda otra semana de huelga en junio si, como ha sucedido hasta el momento, continúa sin haber acuerdo entre los sindicatos convocantes y el Ministerio de Sanidad.

De hecho el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico de Castilla y León acordó mantener la huelga nacional, además de plantear a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, una vez se forme el nuevo Gobierno surgido de las elecciones, una serie de reivindicaciones que son de competencia autonómica y que, con su aplicación, mejorarían la situación laboral de los médicos de Castilla y León.

Estas reivindicaciones consisten en el incremento retributivo de las horas de guardia, aplicación de las condiciones de descanso tras la guardia a todos los días de la semana y regularización normativa de las guardias localizadas.

Solicitan además la incentivación de los docentes de la formación MIR, la adecuación y actualización de las cantidades percibidas en concepto de carrera profesional y convocatoria de Grado 5, adecuación y actualización de las cantidades percibidas como productividad variable y creación de un complemento de residencia para los MIR de la comunidad autónoma con el objetivo de mejorar la competitividad y la capacidad de captación y fidelización de profesionales en Castilla y León.

Cesm "reafirma con estas reivindicaciones su compromiso con los médicos de Castilla y León y su exigencia a todas las administraciones de mejoras laborales que ayuden a la permanencia de los médicos en el Servicio de Salud de Castilla y León, y permitan una mejor asistencia sanitaria de los ciudadanos".

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Hasta el momento la huelga de médicos está teniendo un escaso seguimiento, con poco más del 10% de los facultativos, si bien la incidencia en la suspensión de consultas, operaciones y pruebas es notable.

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