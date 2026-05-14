Ifeza regresa a los años 80 con los DJs zamoranos de la época

"Revivir a las viejas glorias de aquellos años" para que el público disfrute de una noche al más puro estilo ochentero regresando "al lugar donde fuimos felices". Este es el planteamiento del festival "Back 80's" que se celebrará en el recinto ferial de Ifeza de Zamora el sábado 30 de mayo.

Los protagonistas de la noche no son disc-jockeys de nivel internacional, sino "disc-jockeys de nivel local, de mucho nivel local", destacó el promotor del evento, Jesús Rodrigo, durante la presentación en la oficina de Caja Rural. Carbajal, Chefo, Diego Duende, Félix Frades, Juan Paya, Loren, TM y el propio Jesús Rodrigo serán los encargados de hacer que el público pase una noche rememorando los temas más sonados de la década de los ochenta.

Cita para "los que vivimos los ochenta", pero también dirigida a los jóvenes para que "tengan la oportunidad de conocer y disfrutar la música de los años setenta, ochenta y noventa", expresó.

Evento que nace con vocación de repetirse año tras año y que tendrá una jornada previa en Ifeza dirigida al público más aficionado a la música más actual bajo el título de "Emotion Fest". Un proyecto impulsado por tres jóvenes; los hermanos Chechu y Adrián Rodrigo y Pablo Álvarez.

Jesús Rodrigo, Laura Huertos, Adrián Rodrigo, Pablo Álvarez y Chechu Rodrigo. / Alba Prieto / LZA

"Se trata de un evento diferente, moderno y con capacidad de atraer a gente tanto de la provincia como de fuera. Nuestro objetivo no es solamente montar una fiesta o un evento musical, sino aportar algo diferente a la juventud de Zamora", indicó Adrián Rodrigo.

Para ello, han querido apostar a nivel musical por una "combinación muy potente de artistas" tanto a nivel nacional e internacional como talento emergente y local. Los protagonistas de la velada serán Juanjo García, Enygma, Dani Serra, Antiguas R.A.V.E.S, Dj Chechu, J.Griffin, Dani Martín y EB Rose.

"Zamora tiene potencial para albergar un evento como este y queremos lanzarle un mensaje a la gente joven de que en Zamora pueden traerse proyectos ambiciosos, atractivos y eventos con proyección de futuro", pronunció Rodrigo.

Festivales que cuentan con el patrocinio de Caja Rural de Zamora. "Las dos noches van a estar llenas de momentos inolvidables con diferentes actuaciones y DJs, por eso animamos a todos los zamoranos a que disfruten de estos dos eventos en el recinto ferial de Ifeza", expuso Laura Huertos, técnico de Comunicación de la entidad.

Horarios y entradas

"Emotion Fest" comenzará a las 16.30 horas el viernes 29 de mayo y se prolongará hasta las 02.00 horas de la madrugada. El precio de la entrada oscila entre los 5,50 euros y los 13,50 euros. Además, se puede adquirir una entrada VIP desde 28 euros.

En cuanto al festival "Back's 80", la música empezará a sonar desde las 19.00 horas el sábado 30 de mayo. Las entradas cuestan desde los 17 euros, las más económicas. Precio que ascenderá según se vaya acercando la fecha del evento. Asimismo, se puede comprar un pase para acceder a la zona VIP a 50 euros.