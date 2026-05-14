La Guardia Civil cede unas palmeras al Ayuntamiento y las ha trasplantado en esta rotonda de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha confirmado la recepción de una donación de la Guardia Civil de Zamora consistente en dos palmeras de gran porte que durante décadas han formado parte del patio del cuartel. Los ejemplares, que fueron traídos desde Canarias en los años 70, presentaban en la actualidad problemas de espacio para el desarrollo de sus raíces, lo que suponía un riesgo tanto para su estabilidad como para las propias instalaciones.

Ante esta situación, el cuerpo propuso su retirada y reubicación, una iniciativa que ha sido aceptada por el Consistorio. Desde el área de Obras se ha procedido a organizar el trasplante con el objetivo de garantizar la conservación de estos árboles históricos, que superan ya los 50 años de vida.

REUBICACIÓN EN LA CIUDAD

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha explicado que, tras la propuesta de la Guardia Civil, el Ayuntamiento decidió trasladar ambas palmeras a la rotonda situada en la confluencia de la avenida de la Feria con Trascastillo, donde pasarán a integrarse en el ajardinamiento existente y a complementar las especies ya plantadas.

Novo ha destacado que se trata de una intervención “sencilla”, pero con un importante valor añadido, ya que permite conservar dos palmeras históricas y, al mismo tiempo, mejorar la imagen de un espacio urbano que hasta ahora contaba con escasa vegetación.

Por su parte, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha agradecido la colaboración institucional de la Guardia Civil, calificando la actuación como un “detalle simbólico”, aunque también “muy vistoso”, al transformar una rotonda que hasta el momento “no tenía prácticamente nada”.

El Ayuntamiento subraya que el trasplante se realiza con las garantías técnicas necesarias debido al tamaño de los ejemplares, que alcanzan los más de 15 metros de altura, y su delicado estado radicular tras años de crecimiento limitado en el patio del cuartel.

Con esta actuación, el Consistorio continúa su línea de mejora del paisaje urbano mediante la recuperación y reubicación de elementos vegetales singulares, reforzando las zonas verdes en puntos estratégicos de la ciudad.