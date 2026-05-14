Fiestas de San Isidro en Zamora: programación completa del 14 al 17 de mayo

Los madrileños no son los únicos que tienen el 15 de mayo marcado en rojo en sus calendarios, y es que el barrio zamorano de San Isidro celebra también estas fiestas en honor al patrono de los agricultores, oficio del personaje en el siglo XII. Del 14 al 17 de mayo, la programación reunirá talleres, degustaciones, procesiones, campeonatos y una gran verbena para celebrar una de las citas más esperadas por los vecinos.

Programación

Jueves 14 de mayo

Las fiestas arrancarán el jueves 14 de mayo a las 18:00 horas con un taller de cosmética con miel en la sede de la asociación, ubicada en la calle Penedillo, 34.

Viernes 15 de mayo

El viernes 15 de mayo estará marcado por los actos más tradicionales. A las 18:00 horas, la sede de la asociación acogerá una degustación de arroz con leche, para la que se recuerda a los asistentes que deben “llevar una cuchara”. A las 19:30 horas se celebrará la misa de San Isidro, seguida de la procesión por las calles del barrio.

La jornada continuará con las finales de los campeonatos. A las 20:00 horas tendrá lugar la final del campeonato de rana, en el Bar San Isidro y la Asociación de Vecinos; y a las 21:00 horas se disputará la final del campeonato de billar romano, en el Bar San Isidro.

Cartel fiestas de San Isidro, Zamora. / Cedida

Sábado 16 de mayo

El sábado 16 de mayo comenzará a las 12:00 horas con una exhibición de lucha leonesa a cargo de la Federación de Lucha Leonesa de Castilla y León, en las pistas de juegos autóctonos de la calle Castro. Durante la jornada habrá, además, ambientación musical y catering.

A las 13:00 horas, el mismo espacio acogerá un maratón infantil de rana y billar romano. Ya por la tarde, a las 17:00 horas, la Asociación Asprosub ofrecerá una exhibición de boccia. Una hora después, a las 18:00 horas, habrá juegos infantiles hinchables frente al Bar Erijuelas, en la calle Don Panumio, 9.

La jornada del sábado concluirá a las 23:00 horas con la gran verbena amenizada por la orquesta Teclas Azabache, en la calle Don Panumio.

Domingo 17 de mayo

El domingo 17 de mayo pondrá el broche final a las fiestas. La programación comenzará a las 11:00 horas con la misa en honor de San Isidro Labrador en las pistas deportivas de la calle Villaseco. A las 11:45 horas habrá hinchables y karts infantiles en las antiguas escuelas de la calle El Puerto.

A las 12:30 horas, la sede de la asociación acogerá un taller de solidaridad por un comercio justo. Después, a las 13:30 horas, dará comienzo una jornada de convivencia vecinal, amenizada por el grupo La Bigornia, con sardinas, juegos y sorteo de premios.

El programa se cerrará a las 17:00 horas con una sesión de bingo en la sede de la asociación.