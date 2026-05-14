Entidades sin ánimo de lucro de Zamora podrán optar a ayudas turísticas en 2026

Las entidades sin ánimo de lucro de Zamora y del resto de Castilla y León podrán optar este año a una nueva línea de ayudas de la Junta para financiar actuaciones turísticas singulares con repercusión autonómica durante 2026.

¿A quién está dirigida?

La convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León, está dirigida a fundaciones, asociaciones, agrupaciones, federaciones y confederaciones con domicilio social en la comunidad, siempre que no formen parte del sector público. El plazo para presentar solicitudes estará abierto del 15 de mayo al 11 de junio.

La medida abre una vía de financiación a entidades que trabajan en el ámbito turístico o que puedan plantear proyectos vinculados al desarrollo de destinos y productos turísticos. Hasta ahora, según recoge la propia convocatoria, la política de subvenciones turísticas de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se había orientado de forma prioritaria a entidades locales de menos de 20.000 habitantes y a sociedades mercantiles o figuras similares.

Con esta línea, la Junta busca apoyar el papel de las entidades sin ánimo de lucro en el sector turístico y favorecer su profesionalización. El objetivo es que puedan desarrollar actuaciones relacionadas con la creación, el desarrollo y el fortalecimiento de destinos y productos turísticos, así como con su gestión, gobernanza, promoción y comercialización.

Condiciones

Los proyectos deberán estar detallados y no limitarse a una enumeración genérica de actividades. La convocatoria exige que incluyan tres tipos de actuaciones: desarrollo de destinos o productos turísticos, gestión de esos recursos y acciones de promoción y comercialización. Además, entre el 20% y el 30% del presupuesto deberá destinarse obligatoriamente a promoción y comercialización.

Las actuaciones y gastos subvencionables tendrán que ejecutarse entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2026. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, por lo que la concesión y la cuantía dependerán de la valoración de las solicitudes y del interés de los proyectos presentados, de acuerdo con criterios públicos.