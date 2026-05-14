La Diputación de Zamora destina 200.000 euros al mantenimiento de centros escolares

200.000 euros es la cantidad que la Diputación de Zamora destina a la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de Centros Escolares de Educación Infantil y Primaria en municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia.

Las ayudas tienen como principal objetivo colaborar económicamente con las entidades locales del medio rural en la conservación y mantenimiento de los edificios destinados a centros escolares durante el curso actual 2025-2026.

Las entidades beneficiarias podrán ser todos los ayuntamientos de la provincia con población inferior a 5.000 habitantes que sean titulares de centros escolares de Educación Infantil y/o Primaria integrados en la programación educativa de la Comunidad de Castilla y León.

Serán subvencionables los gastos de mantenimiento generados en los centros escolares durante el curso escolar 2025-2026, concretamente entre septiembre de 2025 y junio de 2026, ambos incluidos.

El sistema de reparto de las ayudas se realizará teniendo en cuenta el número de unidades educativas de cada centro escolar beneficiario, distribuyendo el crédito total entre el número total de unidades educativas admitidas en la convocatoria.

Las solicitudes se podrán presentar únicamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación de Zamora en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

La justificación de la subvención deberá presentarse hasta el 15 de octubre de 2026 mediante trámite electrónico habilitado al efecto en la sede electrónica de la Institución Provincial.

La convocatoria contempla también la posibilidad de solicitar anticipos de la subvención dentro de los diez días siguientes a la notificación de la concesión, siempre que la entidad local justifique la falta de liquidez suficiente para afrontar previamente los gastos subvencionados. Posteriormente, la Junta de Gobierno de la Diputación se encargará de resolver la convocatoria en un plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Subvención de la Junta

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 1.620.000 euros dirigida a las diputaciones de las nueve provincias de Castilla y León para la financiación de obras de reparación, conservación y mejora en los centros de Educación Infantil y Primaria de las zonas rurales. Estas subvenciones tienen como finalidad incentivar y cofinanciar actuaciones durante este año 2026 y el próximo 2027.

Concretamente, la Diputación de Zamora recibirá 180.000 euros; la de León, 300.000 euros; las instituciones provinciales de Burgos, Salamanca y Valladolid, 200.000 euros; las diputaciones de Ávila y Soria, 150.000 euros; y, finalmente, las instituciones de Palencia y Segovia, 120.000 euros.

Aportaciones que se destinarán a financiar obras relativas al mantenimiento de los edificios escolares del medio rural durante 2026 y 2027. Los municipios beneficiarios deberán asumir al menos el 20% del coste de las actuaciones en su término municipal, así como los tributos locales derivados de su ejecución. El 80% restante será financiado conjuntamente por cada diputación provincial y la Consejería de Educación.

Ayudas muy necesarias debido a la configuración geográfica de Castilla y León, puesto que la Comunidad dispone de numerosos centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) en zonas rurales, con pocas unidades escolares y ubicados en edificios de titularidad municipal. "En este escenario, los ayuntamientos propietarios no siempre cuentan con la capacidad necesaria para afrontar con rapidez las labores de reparación, mantenimiento o conservación que requieren estos centros", reseñan desde la administración regional.