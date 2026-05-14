Hace diez años cayó un premio de la ONCE en Zamora que aún se sigue cobrando: estos han sido los últimos afortunados en la provincia

Hoy, 150.000 € han dado una alegría a una zamorana gracias a un rasca, pero no es la primera vez que un premio así cae en la provincia. Ha habido premios fraccionados, casi millonarios y pequeñas recompensas que, sin embargo, superan los 5.000 euros. Hoy hacemos un repaso por algunos de los más destacados. Uno de ellos cayó a inicios de este año, en el mes de enero. 120.000 euros se repartieron en la provincia, en seis cupones premiados con 20.000 euros cada uno, que se vendieron en la Plaza de Sagasta.

También hace apenas un año se repartieron 710.000 euros en un solo día en Zamora, gracias al Cupón Diario. 500.000 euros para el más grande y otros seis boletos de nada menos que 35.000 se repartieron en la Plaza de la Constitución de la capital.

Ni siquiera la pandemia espantó la suerte zamorana, ya que también tocaron 35.000 € en diciembre de 2020, en la calle San Torcuato.

Alegría y premios en toda la provincia

La suerte no solo suele caer en la capital, también en la provincia, al menos en Sanabria y en Toro. En este último fueron 70.000 euros los que alegraron a dos toresanos, que ganaron 35.000 euros cada uno. En Puebla de Sanabria, en cambio, el premio fue menor. Aunque los 50.000 euros que cayeron gracias a un rasca tampoco son un premio humilde pierden en comparación.

Suerte pagada a plazos hace diez años, que aún se sigue cobrando

En el año 2016, un afortunado ganó un premio que, tal y como indicaba la administración hace diez años, se sigue cobrando a día de hoy. Nada menos que 1.250.000 euros, 35.00 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con "La Paga", además de otros dos cupones agraciados con 35.000 euros.

La suerte sonríe en Zamora, y de vez en cuando deja alguna que otra alegría en forma de premio en la provincia.