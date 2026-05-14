Tradiciones
La Cofradía de la Virgen del Yermo de Zamora recupera un arca del siglo XVIII
La asamblea ultima los preparativos de la festividad de la patrona de San Lázaro, el martes 26 de mayo
La Cofradía de la Santísima Virgen del Yermo ha recuperado un arca del siglo XVIII que se encontraba totalmente olvidada e inservible, que se utilizará para guardar enseres como los vestidos de la patrona de San Lázaro. La ayuda de Caja Rural de Zamora ha sido fundamental para llevar a cabo el proceso de restauración.
Ha sido uno de los anuncios realizados por el presidente de la hermandad, Francisco Iglesias Escudero, en el transcurso de la asamblea que aprobó el recorrido de la procesión de este año que partirá el martes 26 tras la misa de las 20.00 horas desde la iglesia de San Lázaro por la plaza del mismo nombre, Santa Águeda, plaza del Mayo, Luna, Obispo Nieto, Doctor Fleming, Los Remedios y Obispo Nieto para regresar al templo de partida.
Previamente, se nombró a los mayordomos: Antonio Martín Sánchez, Santiago Martínez Mayo, Iván Martín , Celia Martín Gómez, Andrea Santos y José Antonio Plaza Santos.
El novenario de la Virgen del Yermo se celebra del 18 al 26 de mayo en San Lázaro con dos misas diarias a las 10.00 y 20.00 horas excepto el domingo 24, cuando las eucaristías serán a las 9.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas.
El Martes de Pentecostés, 26 de mayo, se celebra la eucaristía matinal de las 10.00 horas, y alas 19.30 horas tiene lugar la novena y el himno, antes de la misa principal de las 20.00 horas y posterior procesión, a la que se invita a los niños de primera comunión.
En la misa, presidida por el capellán, Florencio Gago, cantará el coro parroquial.
La tradicional subasta de andas destinará lo recaudado a la pintura de la capilla de la Virgen del Yermo y la acción solidaria de la parroquia. Además, hay un número de cuenta para la subasta virtual.
La eucaristía por los hermanos difuntos se celebrará el miércoles 27 a las 20.00 horas.
Nuevas medallas
Los días 21, 22 y 23 de mayo, de 19.00 a 20.00 horas en el salón de entrada a la parroquia se entregarán gratis las nuevas medallas a los hermanos que no las hayan recogido aún.
También en la víspera de la fiesta, el lunes 25, el día de la Romería de la Hiniesta, a las 8.45 horas la Virgen del Yermo recibirá en la parroquia a la Virgen de la Concha. La hermandad invita a los cofrades a participar con su medalla para cantar la salve y las venias.
Parroquia y cofradía animan a cofrades y vecinos a alfombrar con tomillo y romero las calles del recorrido y engalanar balcones y ventanas para venerar a la patrona este 26 de mayo.
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