Cinco historias sonoras dan vida a los fantasmas y leyendas de Zamora en el proyecto 'Dramawalker'

"Zamora es una ciudad llena de fantasmas, por ello, hemos reconvertido el proyecto en un homenaje al fantasma y al rumor", dice Chema Esbec, director artístico del Teatro Calderón de Valladolid y exdirector del Teatro Principal de Zamora, durante la presentación de "Dramawalker Zamora", una coproducción del Centro Dramático Nacional, el Teatro principal de Zamora y la Concejalía de Comercio.

El lugar no ha sido elegido al azar, está claro, pero más haya de la logística, el Teatro Principal de Zamora es capaz de englobar toda la simbología que la iniciativa pretende proyectar, porque, ¿qué lugar puede tener más fantasmas que ese suelo desgastado de contar historias?

Presentación de "Dramawalker Zamora", un proyecto de mediación del Centro Dramático Nacional en colaboración con el Teatro Principal de Zamora. / A.B.G.

"Dramawalker Zamora" consiste en una serie de ficciones sonoras creadas específicamente para la ciudad, pensadas para disfrutarse caminando por la ciudad", explican. "Estas ficciones van a versar en torno a dos cuestiones, los fantasmas y la rumorología, porque Zamora está llena de fantasmas y está constituida pro el dato del rumor", añade David Gago, concejal de Comercio.

Su presencia, tampoco es parte del azar, y es que el proyecto ha contado con una amplia participación del tejido local zamorano: "Ha sido un trabajo muy satisfactorio, hecho sobre todo por personas de Zamora. Empresas, actores, actrices... tanto del tejido asociativo, como del tejido empresarial local. De esta forma, la iniciativa pone en órbita no solamente el teatro, sino también a la ciudad", explica el concejal.

La ciudad y sus calles se han convertido en el escenario real de las ficciones, vinculando los espacios comerciales dentro del recorrido sonoro: "El escenario que vamos a ir escuchando a través del móvil, a través de nuestros auriculares, está fundamentalmente versado en esas calles comerciales de Zamora", explica Esbec.

La iniciativa se articula en torno a cinco historias sonoras concebidas para distintos enclaves de la ciudad. Entre ellos figuran el Teatro Principal, San Torcuato, el antiguo edificio del Banco de España, Santa Clara, la plaza de Viriato, San Cipriano, el Puente de Piedra y el Portillo de la Lealtad: “Todas las ciudades tienen una deuda con su propia memoria, y Zamora también, y poco a poco queremos recuperar su alma manteniendo su esencia", explican los responsables artísticos del proyecto.

La propuesta plantea una dramaturgia fragmentaria, construida a partir de relatos, memorias, datos históricos y ficciones que se cruzan entre sí. No busca una verdad única, sino una verdad compuesta de fragmentos: "Uno de los protagonistas de las historias es uno de los personajes de la infancia de muchos zamoranos", comienza diciendo Gago. "No es nada más, ni nada menos que la castañera, esa castañera que estaba en la esquina de la calle San Torcuato con la calle Sotelo", continúa. "Ahora, ella va a cobrar vida en este 'Dramawalker' para volver a vendernos castañas o campeches", recuerda.

Disponibilidad permanente

La iniciativa se articula en torno a cinco historias sonoras, concebidas para distintos enclaves de la ciudad. / A.B.G.

Según explican desde la organización, las ficciones sonoras quedan alojadas en la página web del Centro Dramático Nacional de manera perpetua, de esta manera, "no habrá una fecha de caducidad, y la propuesta puede realizarse 365 días al año, 24 horas, de manea gratuita e ilimitada", explican.

Escucha en casa

Además, desde el Centro Dramático Nacional y el Teatro Principal de Zamora, han querido recalcar que, "aunque la obra está pensada para recorrerse pro la ciudad, la propuesta también podrá escucharse desde casa. Hemos trabajado para que así se haga y de la manera más satisfactoria a nivel artístico"m añade el director artístico del Teatro Calderón.

Acceso mediante códigos QR

Acceso mediante códigos QR. / A.B.G.

Para acceder al proyecto se habilitarán varios QR en distintos puntos de la ciudad, así como en una serie de tarjetas que repartirá Azeco. El recorrido, según señala, podrá iniciarse desde el Teatro Principal: "También podemos asistir a la página del Centro Dramático Nacional donde están colgadas todas las ficciones, recalcan.