Las 2.000 firmas de los pensionistas de Zamora no logran una respuesta clara sobre la Residencia Tres Árboles

"A nosotros lo que nos importa no es la política, sino el bienestar de las personas mayores, de los zamoranos", dicen Nieves García Galán, secretaria General de la Asociación de Pensionistas de UGT Zamora, y Teo Movilla Torio, secretario General de la Federación de Pensionistas de CCOO de Zamora, durante la rueda de prensa convocada con motivo de las "próximas actuaciones en relación con la Residencia de Los Tres Árboles de Zamora”.

"En el pasado hemos hecho concentraciones a la puerta de la Junta de Castilla y León. Hemos dado ruedas de prensa sobre el tema. Y hemos recogido 2.000 firmas, que en poco tiempo para nosotros eso fue un éxito grande. Esas 2.000 firmas las hemos entregado a la Junta, y la respuesta de la Administración son ambigüedades, como siempre", comienzan explicando. "Hemos solicitado ayer mismo una reunión con el delegado de la Junta para que nos informe de cómo está la situación. Porque según ellos, la apertura de la residencia estaba prevista para el mes de finales de mayo o junio. Queda poco tiempo y nosotros lo que no vamos a seguir consintiendo son ambigüedades", añade Movilla.

Desde los sindicatos aseguran que, "dependiendo de lo que ocurra en esa reunión, nosotros tomaremos cartas en el asunto. Como sabéis, en Zamora hay actualmente dos residencias públicas. Queremos, por lo tanto, que la residencia de los Tres Árboles siga permaneciendo como residencia pública. Porque el resto de las residencias que hay en la provincia de Zamora, que son más de 50, son privadas. Aquí se necesitan plazas para personas mayores o para personas que necesiten esa residencia".

Según señalan, tras hacer una previa investigación, la pensión media en Zamora es de 1.250 euros, 500 euros menos que la media que piden en algunas residencias privadas de la provincia: "Es voz pública y no es algo que nos hayamos inventado", aseguran. "Para una persona que cobra como pensión entre 700, 800 o 900 euros, es un poco complicado el poder tener una plaza. Y la verdad, que te digan que si no tienes dinero no entras, es un poco lamentable", apunta García. "La Junta, como responsable y competente en la materia, lo que tiene que hacer es facilitar a todas esas personas mayores que necesitan una residencia la posibilidad de poder entrar a través de acuerdos o bien a través de seguir manteniendo o incluso hacer residencias nuevas públicas en la provincia de Zamora. Incluso ahí también manifestamos la posibilidad de que, por ejemplo, en Puebla de Sanabria hubiera una residencia", recalca.

"A nosotros nos da igual quién va a ser la persona, sea hombre o mujer, que va a acoger la Consejería de Familia y Servicios Sociales. Lo que queremos es seguir reivindicando que la residencia de los Tres Árboles sea pública. Seguir reivindicando que necesitamos plazas públicas dentro de la provincia de Zamora. Y eso lo puede hacer la Junta en común acuerdo con el resto de las residencias", sentencian.

Zamora, dicen, "es la provincia más envejecida de todo Castilla y León, y es la que menos plazas públicas tiene de toda la comunidad", concluyen.

Coalición PP-Vox

García y Movilla han manifestado su preocupación por el futuro gobierno entre PP y Vox: "Vox es recortar, recortar y recortar servicios públicos y todo lo que se pueda", dicen. "Esté Vox, esté el PP, nosotros vamos a seguir defendiendo a las personas mayores y vamos a seguir defendiendo las necesidades de la gente mayor de Zamora, que para eso estamos en estos cargos y vamos a seguir luchando. Esté Vox, esté Izquierda Unida, esté el PSOE, esté quien esté. A nosotros nos va a dar igual", recuerdan.