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Zamora suma un nuevo MIR en Radiodiagnóstico

Hasta la fecha, han elegido el Complejo Asistencial un total de seis licenciados en Medicina

Recepción MIR de Zamora

Recepción MIR de Zamora / A. P. (Archivo)

B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La plataforma de Formación Sanitaria Especializada registra en la jornada de este miércoles un nuevo licenciado en Medicina que ha elegido al Complejo Asistencial de Zamora para realizar su formación MIR.

En este caso, se trata de la especialidad de Radiodiagnóstico, con el número 5.028. Se suman así ya seis profesionales que han escogido Zamora para continuar con sus estudios, trabajando en la capital.

De momento, las especialidades elegidas han sido Otorrinología, en primer lugar, el pasado jueves, 7 de mayo, seguidas por Cirugía Ortopédica y Traumatología, Anestesiología y Reanimación, Obstetricia y Ginecología y Aparato Digestivo.

Zamora sigue siendo, vistas las elecciones, una de las provincias menos atractivas para los futuros médicos a la hora de seleccionar sus destinos para realizar el periodo MIR.

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Hay una plaza para la especialización de médico de Digestivo, Medicina Intensiva, Radiodiagnóstico y Medicina Preventiva y Salud Pública, dos plazas para Medicina InternaPsiquiatría y 14 para Medicina Familiar y Comunitaria, por lo que todavía quedan algunas opciones para los profesionales sanitarios en el Complejo Asistencial de Zamora.

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