Zamora reivindica el teatro como herramienta educativa

Desde hace más de una década, se levanta el telón cada mayo para dar la oportunidad a los alumnos zamoranos de descubrir la magia del teatro: unos, pisando las tablas por primera vez, otros, disfrutando de las historias que sus compañeros les cuentan desde los asientos del Principal, Elvira Fernández, Ramos Carrión o incluso Museo Etnográfico de Castilla y León. Todo un aprendizaje lejos del aula, pero necesario también, el que organiza la Dirección Provincial de Educación con la Muestra Provincial de Teatro Escolar.

Teatro Principal XIII Muestra Provincial de Teatro Escolar / Alba Prieto

Los primeros en salir a escena en esta décimo tercera edición ha sido el grupo Rocinante, del colegio Medalla Milagrosa, quien protagonizó en su propio salón de actos la obra “¡Qué solo me dejas!”, de Antonio Paso y Emilio Sáez. Esta semana, el certamen coge fuerza con nuevas representaciones en el Teatro Principal, como “La aldea”, del IES Poeta Claudio Rodríguez, o el clásico “La casa de Bernarda Alba”, con el que se atreven los alumnos del IES Claudio Moyano.

Obras y lista de participantes

Algunas de las obras que se pueden disfrutar hasta el próximo 29 de mayo son “Matilda”, una adaptación de la famosa obra de Roald Dahl; “El secreto de la estación”, inspirada en la novela de Brian Seldnick; “Papel”, de José Padilla o “Atrapados en el museo”, de Vicente Cañón Verdasco.

El grupo de teatro del lES Claudio Moyano pone en escena "La casa de Bernarda Alba" / Alba Prieto

La lista de centros participantes de esta edición de teatro escolar la completan Nuestra Señora del Rocío, Virgen del Castillo, Entrevalles, Gonzalo de Berceo, Jacinto Benavente, CRA Valle de Valverde y los institutos Fuentesaúco y González Allende, así como el grupo de trabajo "Teatreras", formado por profesoras del grupo de trabajo del CFIE de Zamora y la Escuela de Arte y Superior de Diseño.

El primer musical del certamen

Precisamente estos últimos arrancaron la semana de actuaciones atreviéndose con un musical, el primero que se programa en este certamen. Nada menos que la obra “The Wicked Wizard of Oz”, una adaptación de las películas “El mago de Oz” y “Wicked”, con la pequeña Dorothy como protagonista, acompañada por todos los personajes mágicos en su viaje a ese país de cuento.

Obra "The Wicked Wizard of Oz" de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora / Alba Prieto

Lo singular de esta obra, más allá de tratarse de un musical, es que el libreto ha sido adaptado por una de las protagonistas, Noelia Tipiani, alumna del Bachillerato de Música y Artes Escénicas. “Me atreví porque, aparte de ser muy fan de los musicales, me quiero dedicar a ser actriz y también estar detrás de las escenas. Me costó un poco, porque lo estuve traduciendo del original, pero ha merecido la pena”, reconoce.

La elección de esta obra va más allá del éxito de las dos películas de “Wicked” en los últimos años y quiere contribuir con algo más a este certamen escolar. “Comprendimos que lo correcto era elegir un musical que aportara algún valor educativo, para que mandara un mensaje que se entendiera bien, por eso escogimos esta historia”, explica esta alumna, que interpreta a la bruja mala del Oeste.

Dirigidos por la jefa de estudios Irene Queipo, el profesor de Música Manuel Hernández y el orientador José Miguel Juan, reconocen que los ensayos han sido duros, “pero, como Escuela de Arte, casi que estábamos obligados a hacer algo más original en nuestra primera participación”, indica Queipo.

Obra "The Wicked Wizard of Oz" de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora / Alba Prieto

“Yo creo que debería ser obligatorio poner en marcha un musical en cualquier escuela de arte”, sentencia el profesor de Música, quien explica que este Bachillerato tiene la asignatura Arte Escénica, “donde se trabaja mucho el control del miedo escénico, la proyección de la voz o la confianza en uno mismo”, pone como ejemplos.

Un trabajo en equipo

La obra no solo ha sido posible gracias al trabajo de estos tres profesores y el grupo de alumnos del Bachillerato de Música y Artes Escénicas. “Hemos tenido la colaboración de un montón de departamentos”, agradece. Así, Dibujo Artístico y Color se ha encargado de los decorados, Escultura realizó la cabeza del Mago de Oz y Escultura en Madera ha aportado su creatividad al personaje del espantapájaros, por poner algunos ejemplos. “Otros compañeros han preparado proyecciones e imágenes para el cartel”, añade la docente.

Con una trayectoria más que consolidada, la XIII Muestra Provincial de Teatro Escolar tiene todavía un largo recorrido en este mes de mayo, dando a las artes escénicas y la expresión artística un lugar en el currículo académico de los estudiantes zamoranos.