Zamora opina: ¿Deberían dejar que las mascotas entraran en bares o restaurantes?

En algunos países de Europa, los animales domésticos como perros o gatos pueden entrar con libertad en locales de ocio sin que supongan un problema o un foco de miradas para los consumidores de los locales. Sin embargo, en España esta sigue siendo una cuestión polémica.

Así lo demostraban las respuestas a una encuesta de LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA.

Ante la pregunta de si deberían dejar que las mascotas entrasen a locales de hostelería, los zamoranos eran incapaces de ponerse de acuerdo.

Algunos, originalmente, argumentaban que los perros están mejor educados que algunos humanos, mientras que otros eran más estrictos diciendo que si por ellos fuera no podrían entrar ni siquiera los niños por lo ruidosos que resultan.

Otros, en cambio, pedían que se distinguiese cuál es el lugar de los animales, y decían que consideraban antihigiénico que un animal pudiera entrar a un local público. Otros decían directamente que no era sitio para ellos, y que los animales se pueden abrumnar en espacios en los que haya mucha gente.

Una excepción aceptada universalmente

Algunos de los opinantes, estuvieran a favor o en contra de esta medida, dejaban una clara excepción en la que todos estaban de acuerdo: los perros guía. Estos animales sí deberían ser aceptados en cualquier tipo de local, según los participantes en la encuesta de este periódico.

LAS RESPUESTAS MÁS ORIGINALES Los únicos perros que deberían entrar son los perros guía, lo demás, no.

Si los perros están bien educados y no se mueven de debajo de la mesa, me parece perfecto. Porque seguramente se porten mejor que muchos niños y mayores.

Por supuesto, incluidas las serpientes...

Totalmente a favor de poder ir con ellos a cualquier parte si están educados, limpios y vacunados.

Las mascotas en casa de sus dueños, no tienen que molestar a nadie.

Pues no, y tengo perros. Ni en restaurantes ni en comercios, los perros están muy agusto en casa y ya ellos tienen su paseo.

En centro Europa el perro puede entrar en la zona de comensales perfectamente, prohibido en la cocina.

Siendo responsablez los dueños y que los lleven educados pues claro que s, ¿por qué no? A veces las mascotas son más educadas que muchos niños.

Mi local, mis normas. Yo prohibiría primero a niños llorones y por culeros, que a un perro.

Hay bichos peores que entran.

Para que llueva a gusto de todos

Una de las opinantes, en cambio, daba con una solución con la que buscaba agradar a todos los consumidores: "Creo que debería ser opcional, así quien tenga mascota puede tener opciones donde acudir y quien no quiera contacto con animales, tenga opciones también."

Pero, ¿hay alguna forma de poner a todo el mundo de acuerdo en una cuestión tan polémica?