Zamora impulsa una jornada de convivencia tradicional en San Isidro con juegos autóctonos y lucha leonesa

“La idea central es aunar esa transformación de estos espacios públicos que estaban en desuso, juntándolos con actividades promovidas desde el Ayuntamiento y en colaboración con las asociaciones”, señaló Pablo Novo, concejal de Obras, durante la iniciativa, presentada este miércoles en rueda de prensa, y que tendrá lugar en la pista de juegos autóctonos habilitada sobre una parcela municipal que hasta hace menos de un año se encontraba sin uso.

El Ayuntamiento de Zamora celebrará una nueva jornada de convivencia vecinal en el barrio de San Isidro, en colaboración con la Asociación de Vecinos de San Isidro y otras entidades, dentro de las fiestas patronales del barrio. Novo explicó, durante la presentación de la jornada, que el objetivo de esta programación es vincular la recuperación de espacios públicos con actividades que fomenten la relación entre vecinos.

La parcela, de más de 3.500 metros cuadrados, fue acondicionada como espacio de uso vecinal e intergeneracional. Cuenta con pistas de billar romano, petanca, calva y tanga, además de una zona ajardinada para la práctica de lucha leonesa, mobiliario urbano y nuevo arbolado con riego por goteo. Según destacó el edil, se trata de un espacio “pensado para ese uso vecinal independientemente de que se organicen o no actividades”.

Programación

La programación arrancará el sábado 16 a las 12:00 horas con una exhibición de lucha leonesa a cargo de la federación de este deporte. El Ayuntamiento busca así dar visibilidad a disciplinas tradicionales que actualmente no son habituales en Zamora. La actividad pretende “difundirlas y generar un atractivo extra a este tipo de jornadas”, según indicó el concejal.

A las 13:00 horas se celebrará una masterclass infantil de rana y billar romano, organizada por el Club Billar Romano Zamora y la propia asociación vecinal. El objetivo, según explicó el Ayuntamiento, es “transmitir todos estos juegos tradicionales, sobre todo a las nuevas generaciones”.

La jornada continuará por la tarde, a partir de las 17:00 horas, con una exhibición de petanca a cargo de Sanagua Aspace Zamora, una participación con la que el Consistorio quiere dotar al encuentro de “una dimensión inclusiva y de carácter social”. Durante todo el día, la empresa organizadora ofrecerá catering y ambientación musical en el entorno.

Novo insistió en que la actuación no se limita a la mejora física de la parcela, sino que forma parte de una estrategia más amplia para dar vida a espacios comunitarios: “No solamente pretendemos transformar físicamente estos espacios, sino que después hay que llenarlos con actividades de distintas características”, afirmó. En esa línea, defendió la colaboración con las asociaciones de vecinos para que parcelas de dotación comunitaria actualmente en desuso adquieran “ese cariz social, ese cariz de convivencia y de aprovechamiento del espacio físico”.