Visitas especiales, talleres y música para festejar el Día de los Museos en Zamora

Los museos radicados en la ciudad de Zamora festejan su día con múltiples actividades.

Museo Etnográfico

El Museo Etnográfico de Castilla y León impulsa una visita guiada especial el sábado 16 de mayo, a las 18.00 horas, en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano, que comprenderá un recorrido musical por las salas de la exposición permanente.

El domingo 17 de mayo será jornada de puertas abiertas de 10.00 a 14.00 horas, con una visita temática “Mecyl: un museo que une un mundo dividido” a las 12.00 horas, que integra el lema que ha establecido el ICOM para este año.

Además, el martes 19 de mayo, además, se inaugurará un nuevo espacio en la exposición permanente, 'Espacio donación” dedicado a presentar de manera periódica objetos que han ingresado en la colección del Museo Etnográfico a través de donaciones. Estas contribuciones, realizadas de manera altruista por particulares, familias e instituciones, ayudan a la preservación del patrimonio cultural y lo ponen al alcance de toda la sociedad.

Museo de Zamora

Por su parte el Museo de Zamora, que tiene entrada gratuita del 14 al 24 de mayo, se suma al evento 'Noche Europea de los Museos', lo que conlleva su apertura el sábado 16 de mayo hasta las 00.00 horas y una apretada agenda que incluye talleres de collages para niños de 7 a 12 años a las 12.00 horas, una visita guiada “Museos uniendo un mundo dividido” que incluye el almacén visitable de Santa Lucía con un final musical a cargo de Diego Gonçalves, a partir de las 21.00 horas.

El domingo 17 y el lunes 18 tendrá lugar la visita temática musical a partir de las 12.00 horas, mientras que el miércoles 20 de mayo, a las 19.00 horas, el público podrá disfrutar con la visita “Diálogos huellas” que pone en relación un exvoto de la época romana exhibida en la sala de Romano y la muestra temporal de Luis Nieto.

Los restos arqueológicos aparecidos en las obras del Consejo Consultivo centran el recorrido programado el jueves 21 de mayo a la 17.00 horas en el Consejo Consultivo.

El próximo fin de semana el centro acoge dos itinerarios guiados con visita incluida a Santa Lucía, el sábado día 23 a las 17.00 horas y el domingo día 24 a las 12.00 horas