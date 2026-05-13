Urgencia por limpiar los solares abandonados antes del verano

El grupo municipal Zamora Sí ha reclamado al Ayuntamiento una “mayor previsión” en las tareas de limpieza y adecuación de solares y espacios urbanos “ante la llegada de los meses de más calor, cuando la falta de mantenimiento incrementa además el riesgo de incendios”, han recordado. El grupo entiende que el cuidado cotidiano del entorno urbano “debe abordarse de forma continuada y no únicamente cuando los problemas ya son visibles”.

Desde Zamora Sí, recuerdan que durante esta época del año aumenta la necesidad de actuar en parcelas y zonas sin uso donde suele acumularse vegetación seca, suciedad o maleza. La formación considera importante adelantar este tipo de actuaciones “para evitar el deterioro de determinados espacios y mejorar el estado general de la ciudad, que proyecta una imagen de abandono impropia”, han lamentado.

Ruego en el Pleno

El asunto ya fue trasladado recientemente al Pleno municipal mediante un ruego en el que el grupo solicitaba reforzar las tareas de inspección y limpieza preventiva. En aquella intervención, Zamora Sí recordó además el incendio registrado en julio de 2025 en un descampado del barrio de San Isidro, junto al entorno de Valorio, donde fue necesaria la intervención de medios de extinción y que evidenció las consecuencias de no actuar a tiempo.

Solar con maleza. / C. T. (Archivo)

A juicio del grupo municipal, este tipo de situaciones “vuelven a evidenciar un problema estructural: el mantenimiento y estado del espacio público en Zamora está muy por debajo de lo que debería, pese a los recursos disponibles, poniendo de manifiesto la necesidad de una gestión más constante y sin improvisaciones”. Zamora Sí considera que muchos vecinos siguen percibiendo carencias cotidianas vinculadas al cuidado de distintos puntos de la ciudad, pese a los compromisos anunciados durante el mandato por el actual equipo de gobierno IU-PSOE “y que demuestra que la gestión prometida no se está materializando en la calle”, han asegurado.

Con antelación suficiente

Por ello, la formación defiende la puesta en marcha de una planificación “más estable y seria” que permita actuar con antelación suficiente en solares, parcelas y otros espacios sensibles antes de la llegada del verano y del aumento del riesgo de incendios. El grupo municipal insiste en que es “imprescindible” reforzar la atención diaria en las zonas residenciales “y evitar que pequeños problemas acaben prolongándose durante meses por falta de seguimiento y de una gestión mínimamente eficaz”.

Eloy Tomé y Rocío Ferrero / Cedida

Eloy Tomé ha señalado que “lo que estamos viendo es que la atención cotidiana de la ciudad refleja el modelo de gestión del equipo de gobierno. Y ahora mismo, ese modelo proyecta una imagen de abandono que se traslada a vecinos y visitantes”, añadiendo que “muchas de estas actuaciones podrían afrontarse antes si existiera una planificación más continuada durante todo el año”. Tomé advirtió que “cuando se abandona lo esencial, la ciudad lo nota y los vecinos también: se compromete la seguridad, se degrada la imagen y se demuestra que el Ayuntamiento no está cumpliendo con lo mínimo”.

Por su parte, Rocío Ferrero advirtió que “los vecinos no solo perciben abandono, perciben incoherencia. Hay dinero en el Ayuntamiento, pero la ciudad sigue acumulando maleza, suciedad y espacios sin atender”. Añadió que “no puede ser que con los recursos disponibles sigamos viendo los mismos problemas año tras año. Si el mantenimiento básico no mejora, el superávit no sirve de nada y la responsabilidad es del equipo de gobierno IU–PSOE”.

Desde Zamora Sí insisten en que el cuidado del entorno urbano y la atención constante a los barrios deben formar parte de las prioridades diarias del Ayuntamiento. No pueden seguir dependiendo de intervenciones puntuales ni de respuestas tardías. La ciudad necesita un mantenimiento continuo y a la altura de los recursos disponibles.