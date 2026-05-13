El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco defiende el AVE para Zamora y la propuesta de un tren madrugador con salida desde la ciudad.

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora, tras ser preguntado por la manifestación convocada el 24 de mayo en defensa del tren madrugador, defendió en primer lugar el valor del AVE para Zamora. A su juicio, la conexión ferroviaria con Madrid es una herramienta fundamental contra la despoblación, tanto por facilitar la celebración de congresos y reuniones como por permitir que personas que trabajan en Madrid puedan residir en Zamora.

Recordó que en los últimos meses la ciudad ha acogido encuentros de relevancia, como una reunión iberoamericana sobre infancia con representantes de más de 22 países, la Comisión Interministerial de la Administración Periférica del Estado y unas jornadas de Defensa y Seguridad con más de 400 asistentes. Según indicó, sin la conexión ferroviaria con Madrid habría sido “totalmente imposible” organizar eventos de esas características.

El subdelegado reconoció, no obstante, que muchos usuarios del tren llegan tarde a sus puestos de trabajo en Madrid. Por ello, consideró “racional” la propuesta provisional de que un tren que actualmente sale de Segovia pueda iniciar su recorrido en Zamora. Explicó que la petición ya ha sido trasladada al Ministerio de Transportes y que se está trabajando en ella.

También se refirió a las quejas por los retrasos y a las indemnizaciones. Según señaló, el Ministerio ha tratado esta cuestión con Renfe y se estudia un nuevo sistema de emisión de billetes que permitiría una autorregulación por parte del usuario y facilitaría una indemnización automática en caso de retraso.

Blanco afirmó que, aunque las frecuencias son importantes, también lo es la calidad del servicio. En este sentido, defendió que puede ser más útil disponer de una frecuencia menos si eso permite que un tren llegue antes a Madrid: “La queja no es política, es de personas que llegan tarde a trabajar”, subrayó.

Sobre la posibilidad de que prospere la salida del tren desde Zamora, explicó que los cambios de frecuencia no pueden aplicarse de forma inmediata, ya que deben analizarse cuestiones técnicas, presupuestarias, de material rodante, personal y de la malla ferroviaria. Aun así, aseguró que el Ministerio de Transportes mantiene abiertas las opciones y que las propuestas razonables pueden ser estudiadas.

Ausencia en la mesa de trabajo del tren

En relación con las críticas de los usuarios del AVE por la ausencia de la Subdelegación en la última mesa de trabajo del tren, el subdelegado aseguró que ha asistido a la mayoría de las reuniones y que cuenta con autorización del Ministerio de Transportes para hacerlo. Explicó que no pudo acudir a la última cita porque coincidía con una reunión con la Guardia Nacional Republicana de Portugal en Puebla de Sanabria.

Defendió que su presencia en esas reuniones es útil para recoger información de primera mano, aunque recordó que, como representante del Gobierno de España en Zamora, no puede participar en la convocatoria de una manifestación. También destacó que las peticiones de la Asociación de Usuarios son “educadas, motivadas y sensatas”, y aseguró que las traslada a Madrid.