La Secretaria de Estado de Derechos Sociales advierte en Zamora que los pactos con Vox ponen en riesgo el modelo de servicios sociales

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, mostró este miércoles en Zamora su preocupación ante la posibilidad de que Vox asuma competencias de Servicios Sociales en comunidades autónomas, al considerar que supondría "dejar en manos de la ultraderecha uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar".

Martínez realizó estas declaraciones durante su participación en el I Congreso Multisede sobre Servicios Sociales, Cuidados y Comunidad "Los Cuidados que Queremos", celebrado en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, donde estuvo acompañada por el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, y la concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Auxi Fernández.

"Convertir los servicios sociales en una policía para ver quién merece o quién no merece ayuda no responde ni al espíritu ni a la visión del modelo que nosotros defendemos que es ensanchar derechos porque cuando se ensanchan derechos, se ensancha y se consolida la democracia y salimos ganando todos y todas", pronunció.

El congreso celebrado en Zamora forma parte de una programación estatal impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales para debatir el futuro del sistema de cuidados y de los servicios sociales en España. La jornada en el Ramos Carrión se centró especialmente en los profesionales de los servicios sociales y los cuidados de larga duración.

Auxi Fernández, Rosa Martínez y David Gago. / Alba Prieto / LZA

Durante su intervención, Martínez destacó la necesidad de un cambio de paradigma para pasar de una visión asistencial a una visión de derechos, es decir, "que el sistema provea los apoyos para que todas las personas puedan vivir su vida con autonomía y su proyecto de vida con independencia de sus circunstancias económicas y sociales o de situación física de discapacidad o de envejecimiento", manifestó.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales también advirtió sobre el déficit estructural de profesionales en el sistema de dependencia, especialmente en territorios como Zamora. Según explicó, España necesitará alrededor de 260.000 profesionales más de aquí a 2030 para sostener el sistema de cuidados.

En este sentido, anunció que el Ministerio trabaja en medidas para mejorar las condiciones laborales del sector y facilitar el acceso a la profesión mediante la revisión de certificados profesionales y procesos de regularización laboral, especialmente dirigidos a mujeres migrantes que actualmente trabajan en el sector de los cuidados.

Por su parte, Gago celebró que Zamora se consolide como "capital de los derechos sociales y de los cuidados", y subrayó el papel de la ciudad como referente en servicios sociales y organización de congresos. "Igualar a todas las personas independientemente de sus capacidades económicas, de su edad o de sus necesidades, para nosotros como Ayuntamiento es fundamental y entronca perfectamente con la estrategia de ciudad que estamos implementando y desarrollando", afirmó el primer teniente de alcalde.

Por último, Fernández reivindicó el trabajo silencioso que realizan los equipos de servicios sociales. "Se han conseguido muchas cosas pero hay muchas asignaturas pendientes. También es importante, destacar las reivindicaciones de las personas que trabajan en los servicios sociales y del trabajo que realizan que sigue siendo invisible y poco valorado", dijo. Por ello, apostó por un cambio de paradigma centrado en la dignidad y autonomía de las personas. "Los cuidados no tienen por qué restar autonomía ni restar el derecho a seguir participando de las decisiones de la vida de cada uno", añadió la concejala zamorana.