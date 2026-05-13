La romería de La Hiniesta obligará a cortar la carretera ZA-P-1405 durante varias horas el próximo 25 de mayo

La subdelegación del Gobierno ha acogido el miércoles la reunión de seguridad preparatoria de la romería de La Hiniesta.

Con motivo del desplazamiento a pie de miles de zamoranos desde la capital hasta el municipio de La Hiniesta el Lunes de Pentecostés, el 25 de mayo, la carretera ZA-P-1405 que une Zamora con la vecina localidad, permanecerá cortada al tráfico de 09.30 a 11.30 horas y de 17.30 a 19.00 horas es decir, tanto a la ida como al regreso de los romeros.

También está prevista la realización de controles preventivos de alcoholemia y drogas con el fin de velar por la seguridad de toda la ciudadanía, según informan desde la Subdelegación del Gobierno en Zamora

La reunión estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco y contó con la presencia de los ayuntamientos de Zamora y La Hiniesta, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Municipal de Zamora, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil así como Cruz Roja de Zamora y los representantes de la Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Virgen de la Concha.