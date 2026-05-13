Un retrato de la Concha con el carismático vestido rojo protagoniza el cartel anunciador de la romería del Lunes de Pentecostés

Un retrato de la Virgen de la Concha, situada de frente y vestida con el traje rojo, sobre fondo blanco centra la obra artística que ha llevado a cabo el pintor Fernando Lozano Bordell y que protagoniza el cartel que llenará la ciudad para anunciar la salida romera del próximo Lunes de Pentecostés, el 25 de mayo.

La presidenta de la cofradía entrega un obsequio al autor de la obra con esta de fondo. / Victor Garrido / LZA

“Me he centrado en la virgen con su corona y con el vestido rojo que es cuando más destaca. Me he limitado a no inventar nada, ni hacer cosas extrañas, simplemente es un retrato de la Virgen de la Concha” explicó antes de su presentación en un acto público abierto a la ciudadanía, organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de San Antolín o de la Concha y desarrollado en el Teatro Principal de Zamora.

El cartel anunciador de la romería. / Victor Garrido

“Es un orgullo que se acuerden de uno como pintor y que te lo encarguen” señaló al tiempo que reconoció que “cuando haces un retrato de una imagen tan conocida, una imagen rígida, sin vida hay que darle un poquito de vida”.

La acuarela, de la que se harán un millar de reproducciones en formato cartel, “tiene un formato muy original porque es muy alargado para luego poner los textos arriba” precisó este zamorano que con años atrás realizara el cartel artístico de la Semana Santa de Zamora.

Los integrantes de la escuela del folclore del Consorcio . / Victor Garrido / LZA

El acto de presentación del cartel y la romería comenzó con el himno de la Concha interpretado por los alumnos de la escuela de folclore del Consorcio de Fomento Musical que todos los Lunes de Pentecostés amenizan a los romeros el camino hasta La Hiniesta.

Posteriormente, intervino la presidenta de la cofradía de la Concha, Belén Panero, se proyectó un vídeo resumen de la última romería y tomaron la palabra el diputado de Cultura , Víctor López de la Parte, el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Zamora, David Gago y el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, así como el vicario general del Obispado, Pedro Faúndez. El punto final lo puso el músico Luis Antonio Pedraza.

El folclorista Luis Antonio Pedraza. / Victor Garrido / LZA

Actos

El novenario en honor de la patrona de la ciudad, del Ayuntamiento y de la Junta pro Semana Santa de Zamora tiene lugar del 16 al 24 de mayo, con rosario a las 19.30 horas y misa media hora más tarde, en la iglesia de San Antolín. Media hora antes y después de la novena los hermanos podrán gestionar temas administrativos o recoger la nueva cinta para la medalla, cuyo cambio comenzó el pasado año.

Además, el 24 de mayo tendrá lugar la misa de vísperas y posteriormente el rito de entrada de nuevos hermanos como antesala de la romería La Hiniesta.

Romería

El Lunes de Pentecostés la misa romera será a las 08.00 horas, tras lo que la imagen será portada por sacerdotes y comenzará la romería por la cuesta de San Antolín y el Riego hacia la iglesia de San Lázaro, donde se entonará la Salve en honor a la Virgen del Yermo. La comitiva seguirá hacia la Cruz del rey don Sancho, donde se rezará el responso y tendrá lugar el besapiés al Niño, para proseguir por la ruta habitual hacia el teso de la Salve, donde se rezará antes de acceder al pueblo.

A las 17.00 horas la cofradía emprenderá el camino de regreso desde el municipio de Tierra del Pan a la capital con rezo del rosario en la ermita de Valderrey para ser portada por integrantes de la corporación municipal en San Antolín sobre las 22.00 horas.