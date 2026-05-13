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¿Cuándo regresa Lorenzo a Zamora?

Muy pronto ya podrás guardar el paraguas con un pronóstico meteorológico que prevé el regreso del sol, aunque todavía quedan por delante algunos episodios de lluvia

Una persona con un paraguas.

Una persona con un paraguas. / A. G.

Abril Oliva

¿Quién dijo miedo a la lluvia? Ha sido arrancar el mes de mayo y el agua se ha convertido en principal protagonista de todas las jornadas. O si no, que se lo digan a los niños de Primera Comunión, que han visto deslucidas sus ceremonias y celebraciones a cuenta del agua. Sin embargo y, a pesar de que todavía habrá lluvia para unos días más, a partir de la segunda mitad de mes el panorama meteorológico cambiará... y para bien. Vuelve el sol, suben las temperaturas y podrás guardar el paraguas durante una temporadita.

A pesar de todo, el tiempo será cambiante e inestable, con una mejora muy llamativa con la llegada del fin de semana.

Este miércoles estará marcado por las lluvias durante la mañana y parte de la tarde, con una ligera mejoría al final del día y temperaturas entre los 8 y los 19 grados. El jueves 14 será una jornada mucho más tranquila, con cielos poco nubosos, sin precipitaciones destacables y un ambiente fresco, con mínimas de 6 grados y máximas de 18.

El tiempo en Zamora día a día.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El viernes 15 volverá a aumentar la inestabilidad, con chubascos durante la mañana que tenderán a remitir con el paso de las horas, dejando una tarde más abierta. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados.

Fin de semana: vuelve la estabilidad

A partir del sábado 16 se impone la estabilidad, con cielos despejados o poco nubosos y sin lluvias, en una jornada agradable con máximas de 18 grados.

El domingo 17 será algo más variable, con intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia, aunque con temperaturas suaves que alcanzarán los 20 grados.

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Finalmente, el lunes 18 llegará con tiempo estable y cielos poco nubosos, además de un ascenso térmico que llevará los termómetros hasta los 23 grados, cerrando la semana con un ambiente más propio de la primavera.

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