¿Cuándo regresa Lorenzo a Zamora?
Muy pronto ya podrás guardar el paraguas con un pronóstico meteorológico que prevé el regreso del sol, aunque todavía quedan por delante algunos episodios de lluvia
¿Quién dijo miedo a la lluvia? Ha sido arrancar el mes de mayo y el agua se ha convertido en principal protagonista de todas las jornadas. O si no, que se lo digan a los niños de Primera Comunión, que han visto deslucidas sus ceremonias y celebraciones a cuenta del agua. Sin embargo y, a pesar de que todavía habrá lluvia para unos días más, a partir de la segunda mitad de mes el panorama meteorológico cambiará... y para bien. Vuelve el sol, suben las temperaturas y podrás guardar el paraguas durante una temporadita.
A pesar de todo, el tiempo será cambiante e inestable, con una mejora muy llamativa con la llegada del fin de semana.
Este miércoles estará marcado por las lluvias durante la mañana y parte de la tarde, con una ligera mejoría al final del día y temperaturas entre los 8 y los 19 grados. El jueves 14 será una jornada mucho más tranquila, con cielos poco nubosos, sin precipitaciones destacables y un ambiente fresco, con mínimas de 6 grados y máximas de 18.
El viernes 15 volverá a aumentar la inestabilidad, con chubascos durante la mañana que tenderán a remitir con el paso de las horas, dejando una tarde más abierta. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados.
Fin de semana: vuelve la estabilidad
A partir del sábado 16 se impone la estabilidad, con cielos despejados o poco nubosos y sin lluvias, en una jornada agradable con máximas de 18 grados.
El domingo 17 será algo más variable, con intervalos nubosos y una ligera posibilidad de lluvia, aunque con temperaturas suaves que alcanzarán los 20 grados.
Finalmente, el lunes 18 llegará con tiempo estable y cielos poco nubosos, además de un ascenso térmico que llevará los termómetros hasta los 23 grados, cerrando la semana con un ambiente más propio de la primavera.
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