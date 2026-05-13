El puente de la Hiniesta, repleto de eventos en Zamora

"La idea permanentemente que tenemos es que todos los fines de semana haya actividades que dinamicen la economía de la ciudad, que dinamicen la hostelería, que dinamicen el comercio y que también ofrezcan una oferta atractiva a los ciudadanos". Objetivo de la concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, dirigida por David Gago, que se materializa en un intenso programa para el puente festivo de la romería de la Virgen de la Concha a la Hiniesta.

Programa que inicia con la apertura de una nueva edición de la Burguer Cup en la Plaza de Viriato desde el 20 al 25 de mayo. "Es un evento que atrae a miles de personas, además viene gente de otras provincias, a lo que se le va a unir, y no es una casualidad, es algo hablado, la concentración de motos, que también le va a dar otro ambiente festivo a la ciudad", detalla Gago.

"Zamora sobre Ruedas", así es cómo se ha bautizado a la primera concentración de motos en la capital en la que se incluirán otras actividades con el objetivo de promocionar la gastronomía, la cultura y los encantos de la provincia. La cita motera se desarrollará los días 22, 23 y 24 de mayo, teniendo como sede el recinto ferial Ifeza, donde acamparán los participantes. No obstante, están previstas diferentes exhibiciones en el entorno de la Plaza de La Marina durante la tarde del viernes.

La jornada del sábado se iniciará con el espectacular desfile de pendones en el marco del segundo congreso "Los Pendones: historia, conservación y puesta en valor de un bien inmaterial" organizado por el Instituto de Estudios Patrimoniales Concha Casado en colaboración con la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Fundación Caja Rural de Zamora. Por la tarde, la Cofradía de Jesús Nazareno celebrará una procesión extraordinaria para festejar los 375 años de la hermandad. El desfile procesional comenzará en la Plaza Mayor de Zamora para dirigirse a la Catedral donde se celebrará una Misa de Acción de Gracias para regresar posteriormente al punto de partida.

El domingo, la Plaza Mayor acogerá el concierto final de la primera edición del festival "Mi Primer Escenario" impulsado por el consistorio de la capital. Los artistas seleccionados actuarán entre 15 y 20 minutos, en un evento abierto al público y con condiciones técnicas profesionales.

Sin olvidar, para concluir el puente, la celebración de la tradicional Romería de La Hiniesta, que completará la variopinta oferta de ocio.

"Creo que es un fin de semana muy interesante de unas fiestas patronales porque Zamora tiene dos festividades locales, San Pedro y La Hiniesta", valora el edil. Programación que sigue una línea de trabajo "que está funcionando muy bien", añade.

"Quien conoce el sector, quien está detrás de las barras de los bares atendiendo, quien tiene empresas relacionadas, lo que nos dice es que la acumulación de actividades llama a las personas, llama a los zamoranos a salir a la calle y, que desde luego, que están siendo un revulsivo", subraya.

Por ello, afirma no entender que haya algunas voces críticas sobre la coincidencia de tantos eventos en un mismo fin de semana. "Lo que a un concejal de Promoción Económica no le puede entrar en la cabeza es que la queja sea que se hagan muchas cosas cuando de Zamora siempre se ha dicho que no había actividades los fines de semana", declara.

"Bienvenida sea esa crítica y ojalá que siga habiendo más críticas hacia el Ayuntamiento de Zamora porque organiza permanentemente actividad y porque la ciudad está viva, llena de vida y con ganas de disfrutar y de salir a la calle", reitera Gago.