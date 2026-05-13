Las obras del Mercado de Abastos de Zamora tensionan al comercio de la zona: "Estamos desangelados"

Entre vallas y materiales, los comerciantes de los alrededores del Mercado de Abastos de Zamora levantan cada mañana la persiana. Las obras están actualmente paralizadas, a la espera de que se apruebe el modificado del proyecto y las máquinas reanuden los trabajos en el edificio de Segundo Viloria. Pausa que ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchos de los empresarios de la zona, que aseguran padecer una importante reducción de clientes desde el inicio de los trabajos, hace ya aproximadamente dos años. Otros, sin embargo, encaran el día a día intentando relativizar el impacto con la confianza puesta en que se cumplan los plazos y a finales de año haya cambiado por completo el paisaje que ahora vislumbran desde sus escaparates.

Uno de los negocios que reconoce un mayor impacto es el regentado por Luis García, Bazar Hijo de Secundino García, quien relaciona la caída de ventas con los problemas de circulación y aparcamiento derivados de las obras. “La gente que viene de los pueblos nos dice que entrar aquí es una locura porque no tienen sitio para dar la vuelta y no hay aparcamientos, así que prefieren quedarse en los centros comerciales”, explica. Menos clientela de fuera de la capital, pero también menos afluencia de los propios vecinos. “Como no está el mercado, no les viene bien venir como antes y luego, como está de baches y con las obras... temen caerse. Son impedimentos para venir que se está notando notablemente en las ventas”, declara.

Situación que no ve mejoría en un corto plazo. “Vemos que esto se prolonga porque por mucho que digan, las obras siguen paradas y no vemos que se avance”, lamenta.

Luis García en la fachada de su establecimiento. / Alba Prieto / LZA

Percepción similar comparte Susana Juárez, de Bacalaos Zamora, quien describe un “ambiente bastante parado” en toda la zona comercial. “No vemos que avance el tema ahora, empezaron muy bien las obras, pero ahora como están paradas, pues... Estamos desangelados”, expone. Y es que, “si antes la gente pasaba dos veces, pues dos veces que te compraban. Ahora, pero ahora que tienes que venir a ex profeso”, valora.

A su juicio, la menor circulación peatonal y las dificultades para aparcar son los principales motivos que están afectando directamente a la actividad diaria. Pese a ello, evita señalar responsables concretos y reconoce que una obra de estas características puede verse condicionada por factores técnicos o meteorológicos. “Solo queremos que se agilice el tema”, reclama.

Susana Juárez, en la fachada de su establecimiento comercial. / Alba Prieto / LZA

Las críticas más duras llegan desde algunos negocios afectados también por problemas logísticos. Yaiza Prieto, responsable de La Rueda El Rey del Pollo, sostiene que los comerciantes exteriores al mercado no recibieron suficiente información previa a las obras. “Estas obras empezaron sin previo aviso para nosotros, no para los de dentro del mercado”, manifiesta. Por ello, decidieron organizarse en un grupo para transmitir sus preocupaciones, quejas y peticiones al ayuntamiento. Entre ellas, por ejemplo, las dificultades para la carga y descarga, los cambios en la circulación y los problemas de accesibilidad, especialmente durante los primeros meses de obra. También asegura que la situación provocó otras molestias añadidas, como acumulaciones de agua, aparición de insectos o daños en algunas fachadas que todavía están siendo evaluados. “Algunos comerciantes han notado desperfectos en lo que es la fachada y están mirando a ver si ha sido problema del temblor por las obras”, indica.

Yaiza Prieto, en la fachada de su establecimiento. / Alba Prieto / LZA

Por todo ello, Prieto reclama medidas de apoyo más visibles para los negocios del entorno, como campañas de promoción o una mejor señalización, ya que, a su juicio, el traslado provisional de los puestos del mercado a La Marina ha terminado desplazando también parte del flujo de clientes habitual.

Entre algunas de las propuestas planteadas por los comerciantes figura la instalación de lonas decorativas en las vallas de obra, con imágenes del mercado y referencias a los negocios que permanecen abiertos. Idea que ha sido descartada por la concejalía de Promoción del Ayuntamiento de Zamora debido a su alto coste. “Se han valorado múltiples opciones. No encontramos empresa que nos suministrara esta gran cantidad de lona, que aparte supondría un presupuesto enorme. Además, es algo que muchos de los comerciantes nos dijeron que tampoco lo consideraban”, alega David Gago, concejal responsable del área. “El problema es que el espacio está encajonado por unas vallas, da igual que sean más bonitas o más feas. Eso lo entendemos, como cualquier obra”, añade.

Entorno del Mercado de Abastos de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Valla que están deseando dejar de ver la mayoría como es el caso de Marga Pires, responsable del Bar-Restaurante Hobby. “Solo me gustaría que me quitaran la valla de enfrente y, como a mí a todos, es un trastorno pero ¿qué vamos a hacer? Si para hacer un baño en una casa están seis meses... ¿Cómo no voy a entender esta obra? Es perjudicial para todos, pero confío en el resultado y en que se cumpla el plazo que nos han dado”, relata.

No obstante, a pesar de las molestias generadas, comenta que en su establecimiento no ha notado que haya bajado el trabajo y afortunadamente en la zona “nadie ha cerrado”. “Seguimos aquí todos, es verdad que estamos encerrados y que estamos hartos de la valla, pero aquí seguimos”, dice.

Estado actual de los alrededores del Mercado de Abastos de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Proyecto de “gran complejidad” que tiene un presupuesto de siete millones de euros y que supondrá un importante cambio para el centro histórico zamorano. “La reforma de la Plaza del Mercado y del espacio del mercado va a suponer una recuperación y una revalorización de la zona de unas proporciones enormes, que lo vamos a ver en muy poco tiempo. Esto, de alguna manera, significa que los principales beneficiarios sí que van a ser los que actualmente se encuentran allí y han aguantado estos dos años”, razona David Gago, concejal de Promoción Económica.

Motivo por el que pide confianza y paciencia a los afectados. “Evidentemente, cada vez que se hace una obra, como pasa en cualquier otro sitio, se pasa una temporada mala. Esto lo estuvimos trabajando y ellos lo sabían, y yo se lo expliqué desde el principio”, alude.

Estado actual de los alrededores del Mercado de Abastos de Zamora. / Alba Prieto / LZA

Obra que, señala, está más avanzada de lo que percibe parte de la ciudadanía, ya que el interior del mercado estaría prácticamente al 90%, mientras que el exterior afrontaría la recta final una vez se reactiven los trabajos tras la aprobación del modificado.

"Seguimos pensando y así nos lo ha trasladado la empresa que, si las obras se reanudan dentro del próximo mes y medio, podría estar terminado para final de año", insiste.