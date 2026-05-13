Un nuevo MIR en Zamora para Aparato Digestivo

El Complejo Asistencial de Zamora contará con un nuevo estudiante MIR en sus filas. Esta misma mañana elegía la especialidad de Aparato Digestivo, con el número 4.354, por lo que arrancará su formación en esta especialidad en el hospital de la capital.

Con esta última petición, la tercera en lo que va de semana, Zamora suma ya cinco licenciados en Medicina. Aunque la ciudad tardó es ser elegida por estos alumnos, fue el pasado jueves cuando el primero de ellos, con el número 2.225, se decantó por Otorrinologia en el Complejo Asistencial.

El resto de las elecciones han sido de especialidades diferentes, como Cirugía Ortopédica y Traumatología, con el número 3.494; Anestesiología y Reanimación, para el número 3.790 y Obstetricia y Ginecología, elegida en el número 3.807.

Un total de cinco plazas elegidas en los últimos seis días, que previsiblemente aumentarán en las próximas semanas, puesto que todavía queda todo este mes de mayo para la elección de los estudiantes MIR a la hora de seleccionar dónde quieren realizar su especialización médica.

Hay una plaza para la especialización de médico de Digestivo, Medicina Intensiva, Radiodiagnóstico y Medicina Preventiva y Salud Pública, dos plazas para Medicina Interna y Psiquiatría y 14 para Medicina Familiar y Comunitaria.

Psicólogos y enfermeras

La formación sanitaria especializada no solo incluye a los médicos, sino que también hay oferta de plazas en el Complejo Asistencial de Zamora para Enfermería y Psicología Clínica.

La Unidad docente de Salud Mental, de hecho, ha cubierto tres plazas de Psicología Clínica, que han ido para los aspirantes con número 213, 215 y 224.

En cuanto la Enfermería, la primera plaza adjudicada fue una de esta misma unidad de Salud Mental, para el número 694. A continuación, se adjudicaron las dos plazas de la unidad docente de Familia y Comunitaria, elegidas por los aspirantes 829 y 1.401. Y tras ellas se adjudicaron las tres plazas restantes del EIR especialista en Salud Mental para los números 2.572, 7.338 y 8.088.